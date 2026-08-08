Bugün hava nasıl olacak? Kavurucu sıcaklar bir yandan, fırtına bir yandan!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre ülkenin kuzey kesimleri ile Akdeniz parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek, bazı bölgelerde sağanak yağış bekleniyor. Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli rüzgar için uyarı yapıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Bugün hava nasıl olacak? Kavurucu sıcaklar bir yandan, fırtına bir yandan! - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkenin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Çorum ve Amasya çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülürken, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Bugün hava nasıl olacak? Kavurucu sıcaklar bir yandan, fırtına bir yandan! - Resim: 2

Hava sıcaklığının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bildirildi. Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında ise rüzgarın kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

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Bugün hava nasıl olacak? Kavurucu sıcaklar bir yandan, fırtına bir yandan! - Resim: 3

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

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Bugün hava nasıl olacak? Kavurucu sıcaklar bir yandan, fırtına bir yandan! - Resim: 4

İşte bölge bölge hava durumu raporu:

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Bugün hava nasıl olacak? Kavurucu sıcaklar bir yandan, fırtına bir yandan! - Resim: 5

MARMARA

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Bugün hava nasıl olacak? Kavurucu sıcaklar bir yandan, fırtına bir yandan! - Resim: 6

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

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Bugün hava nasıl olacak? Kavurucu sıcaklar bir yandan, fırtına bir yandan! - Resim: 7

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

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Bugün hava nasıl olacak? Kavurucu sıcaklar bir yandan, fırtına bir yandan! - Resim: 8

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 35°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu

KONYA °C, 35°C
Az bulutlu

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Bugün hava nasıl olacak? Kavurucu sıcaklar bir yandan, fırtına bir yandan! - Resim: 9

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

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Bugün hava nasıl olacak? Kavurucu sıcaklar bir yandan, fırtına bir yandan! - Resim: 10

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Çorum ve Amasya çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Bugün hava nasıl olacak? Kavurucu sıcaklar bir yandan, fırtına bir yandan! - Resim: 11

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C
Az bulutlu

KARS °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

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Bugün hava nasıl olacak? Kavurucu sıcaklar bir yandan, fırtına bir yandan! - Resim: 12

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

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Bugün hava nasıl olacak? Kavurucu sıcaklar bir yandan, fırtına bir yandan! - Resim: 13

DENİZLERDE HAVA

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

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Bugün hava nasıl olacak? Kavurucu sıcaklar bir yandan, fırtına bir yandan! - Resim: 14

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

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Bugün hava nasıl olacak? Kavurucu sıcaklar bir yandan, fırtına bir yandan! - Resim: 15

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, gece ve sabah saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, akşam saatlerinde güneyi 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi 4 ila 6, akşam saatlerinde yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

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Bugün hava nasıl olacak? Kavurucu sıcaklar bir yandan, fırtına bir yandan! - Resim: 16

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

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Bugün hava nasıl olacak? Kavurucu sıcaklar bir yandan, fırtına bir yandan! - Resim: 17

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.

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