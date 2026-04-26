Bugün hava nasıl olacak? Marmara bölgesinde fırtına! MGM'den peş peşe uyarılar
Meteoroloji, 26 Nisan Pazar günü için Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da sel, Marmara’da ise gece saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Nisan Pazar gününe ilişkin hava durumu raporunda Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Elazığ, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.
Rüzgarın ise; gece saatlerinden sonra Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
KRİTİK UYARILAR: SEL, FIRTINA VE ÇIĞ TEHLİKESİ
Özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
GENEL DURUM VE YAĞIŞIN ETKİ ALANI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Eskişehir, Ordu, Tokat çevreleri ve Samsun'un doğu ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERDE SON DURUM: MARMARA, EGE VE AKDENİZ
Marmara Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın gece saatlerinden sonra kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.
Ege Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri ile Muğla çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Akdeniz Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri ile Hatay çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU VE KARADENİZ HATTINDA HAVA DURUMU
İç Anadolu Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Eskişehir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Batı Karadeniz Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu, Tokat çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
DOĞU VE GÜNEYDOĞU’DA ŞİDDETLİ SAĞANAK ALARMI
Doğu Anadolu Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Elazığ, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmakta.
Güney Doğu Anadolu Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; bölgenin doğusu ile Şanlıurfa'nın doğu ilçelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor.