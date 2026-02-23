Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji 23 Şubat güncel hava durumu raporunu yayımladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) güncel günlük hava tahmin raporunu paylaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak.
Ülke genelinde farklı yağış türlerinin görüleceği tahmin edilirken; Orta ve Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı, Orta ve Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yanı sıra Sakarya, Kocaeli, Afyonkarahisar, Yozgat, Kayseri, Niğde, Tunceli, Bingöl, Erzincan ve Antalya’nın iç kesimlerinde yağmur ve sağanak bekleniyor.
Sıcaklıkların düşük seyredeceği Sivas, Kars, Ardahan, Ağrı, Erzurum, Muş, Bitlis ve Iğdır çevrelerinde ise kar ve karla karışık yağmur etkili olacak. Yurdun iç ve doğu bölgelerinde gece ve sabah saatlerinde yaşanacak buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.
MARMARA BÖLGESİ
Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Akşam saatlerinde Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde yağmur etkisini gösterecek.
Çanakkale: 2°C, 12°C (Parçalı ve çok bulutlu)
Edirne: -1°C, 12°C (Parçalı ve çok bulutlu)
İstanbul: 4°C, 8°C (Parçalı ve çok bulutlu)
Kocaeli: 3°C, 11°C (Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu)
EGE BÖLGESİ
Hava durumu parçalı ve çok bulutlu seyredecek. Bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevresinde yağmur görülecek. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Afyonkarahisar: 0°C, 7°C (Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu)
Aydın: 5°C, 16°C (Parçalı ve çok bulutlu)
İzmir: 5°C, 15°C (Parçalı ve çok bulutlu)
Muğla: 2°C, 15°C (Parçalı ve çok bulutlu)
AKDENİZ BÖLGESİ
Bölgede hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya’nın iç kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor.
Adana: 8°C, 18°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı)
Antalya: 8°C, 20°C (Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlı)
Hatay: 8°C, 17°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı)
Isparta: -1°C, 11°C (Parçalı ve çok bulutlu)
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu geçecek. Yozgat, Kayseri ve Niğde'de yağmur; Sivas'ta ise karla karışık yağmur etkili olacak. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı öngörülüyor.
Ankara: -1°C, 8°C (Parçalı ve çok bulutlu)
Eskişehir: 0°C, 8°C (Parçalı ve çok bulutlu)
Konya: 3°C, 8°C (Parçalı ve çok bulutlu)
Sivas: 1°C, 8°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu)
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olduğu bölgenin batısında aralıklı yağmur bekleniyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don olayı görülebilir.
Bolu: -1°C, 9°C (Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu)
Düzce: 3°C, 10°C (Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu)
Sinop: 6°C, 10°C (Parçalı ve çok bulutlu)
Zonguldak: 4°C, 9°C (Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu)
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu olup, aralıklı yağmur ile sağanak yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don olayı yaşanacak. Ayrıca aynı alanlardaki yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ ve kar erimesi riski bulunuyor.
Amasya: 5°C, 10°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı)
Rize: 8°C, 10°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı)
Samsun: 6°C, 9°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı)
Trabzon: 8°C, 10°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı)
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Erzincan, Tunceli ve Bingöl'de yağmur görülürken; Kars, Ardahan, Ağrı, Erzurum, Muş, Bitlis ve Iğdır'da aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Gece ve sabah buzlanma, don olayı; bölgenin doğusunda yüksek kar örtülü eğimli kesimlerde ise çığ ile kar erimesi tehlikesi mevcut.
Erzurum: -3°C, 5°C (Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı)
Kars: -6°C, 4°C (Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı)
Malatya: 0°C, 12°C (Parçalı ve çok bulutlu)
Van: -2°C, 9°C (Parçalı ve çok bulutlu)
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Bölgenin tamamında parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte aralıklı sağanak yağış öngörülüyor.
Diyarbakır: 1°C, 13°C (Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı)
Gaziantep: 3°C, 14°C (Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı)
Siirt: 5°C, 15°C (Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı)
Şanlıurfa: 4°C, 16°C (Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı)