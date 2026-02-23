Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji 23 Şubat güncel hava durumu raporunu yayımladı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olduğu bölgenin batısında aralıklı yağmur bekleniyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don olayı görülebilir.

Bolu: -1°C, 9°C (Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu)

Düzce: 3°C, 10°C (Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu)

Sinop: 6°C, 10°C (Parçalı ve çok bulutlu)

Zonguldak: 4°C, 9°C (Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu)