Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı: İşte 14 Nisan Salı güncel hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Nisan Salı güncel hava durumu raporunu yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede artacak.
Ülke genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilirken, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kar, yağmur ve çığ tehlikesi etkisini sürdürüyor. Yetkililer, özellikle tarım üreticilerini zirai don riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
DOĞU'DA KAR VE SAĞANAK ETKİSİ SÜRECEK
MGM'nin son hava durumu verilerine göre, Doğu Karadeniz bölge geneli ile Ordu ve Siirt çevrelerinde yağmur etkili olacak. Doğu Anadolu’nun doğu kesimlerinde ise yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde düşmesi öngörülüyor. Bu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak buzlanma ve don olayları yaşanacak.
Ayrıca pus ve yer yer sis hadiseleri görüş mesafesini etkileyecek. Batı kesimlerde yaşayan vatandaşların ise gün içerisinde toz taşınımı ile karşılaşacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın yurt genelinde güney ve batılı, Trakya kesiminde ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi.
Hava sıcaklıklarındaki genel artışa rağmen, bazı bölgelerde tarımsal üretimi tehdit eden don riski devam ediyor. İç Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında hafif şiddette zirai don bekleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusunda ise bu tehlike orta ve kuvvetli derecelere çıkacak.
Meteoroloji, tarımsal faaliyetlerine devam eden üreticiler, çiftçiler ve bölge halkını, Zirai don tehlikesine karşı başta üretici ve çiftçiler ile ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir açıklamasıyla uyardı.
YÜKSEK KESİMLERDE ÇIĞ VE KAR ERİMESİ RİSKİ
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer alan yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlar için çığ tehlikesi uyarısı yapıldı. Artan hava sıcaklıklarının bu bölgelerdeki kar erimelerini hızlandıracağı rapor edildi. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır denilerek, bölge halkının olası tehlikelere karşı tedbiri elden bırakmaması gerektiği vurgulandı.
İşte bölge bölge 14 Nisan Salı hava durumu raporu:
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ADANA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz ve Ordu çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, aralıklı yağmurlu
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -4°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı
KARS °C, 4°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 9°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Siirt çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra Bartın-Zonguldak kıyı kesimleri 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan, güneyi güneydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra açıkları 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, öğle saatlerinden sonra Güney Ege'nin açıkları 2,5 m Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu , Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 0,75 m, Görüş: İyi yağış anında orta.