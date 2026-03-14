Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji alarm verdi! 3 bölgede sağanak ve toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için yağış uyarısında bulundu. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken; toz taşınımı, buzlanma ve çığ riskine karşı uyarılar yapıldı.

Simge Sarıyar
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) güncel hava durumu değerlendirmelerini paylaştı.

Ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Önümüzdeki 24 saat boyunca yurdun güney ve doğu kesimlerinde çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Akdeniz'in doğusu ile Erzincan dışındaki Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış görülecek. Yağışlar genel olarak yağmur ve sağanak şeklinde düşerken, kıyı şeritlerinde zaman zaman gök gürültülü sağanak etkili olacak. Doğu Anadolu'nun doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI, ÇIĞ VE BUZLANMA RİSKİNE DİKKAT

Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toz taşınımı etkili olacak. Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerinde buzlanma ve don olayları yaşanacak. Yurdun kuzey ve iç kesimlerinde ise pus ve yer yer sis oluşumu gözlenecek.

Öte yandan, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerindeki yüksek alanlar ile Doğu Anadolu'nun dik ve yüksek kar örtüsüne sahip yamaçları için çığ tehlikesi ve kar erimesi uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den alınan son verilere göre büyükşehirlerimizde ve bölgelerimizde gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri ile hava koşulları şöyle:

Ankara: 15, Parçalı ve az bulutlu

İstanbul: 12, Parçalı ve az bulutlu

İzmir: 18, Parçalı ve az bulutlu

MARMARA

Kocaeli: 14, Parçalı ve az bulutlu

Bursa: 14, Parçalı ve az bulutlu

Edirne: 15, Parçalı ve az bulutlu

Kırklareli: 13, Parçalı ve az bulutlu

EGE

Afyonkarahisar: 14, Parçalı ve az bulutlu

Denizli: 20, Parçalı ve az bulutlu

Muğla: 18, Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Adana: 19, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Antalya: 21, Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hatay: 16, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Mersin: 20, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Eskişehir: 16, Parçalı ve az bulutlu

Konya: 14, Parçalı ve az bulutlu

Nevşehir: 12, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KARADENİZ

Bolu: 15, Parçalı ve az bulutlu

Kastamonu: 14, Parçalı ve az bulutlu

Zonguldak: 10, Parçalı ve az bulutlu

Amasya: 17, Parçalı ve az bulutlu

Samsun: 12, Parçalı ve az bulutlu

Tokat: 16, Parçalı ve az bulutlu

Trabzon: 12, Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Erzurum: 3, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Kars: 3, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

Malatya: 13, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve sağanak yağışlı

Van: 6, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır: 12, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

Gaziantep: 12, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Siirt: 13, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

Şanlıurfa: 15, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava durumu