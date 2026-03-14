Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji alarm verdi! 3 bölgede sağanak ve toz taşınımı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için yağış uyarısında bulundu. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken; toz taşınımı, buzlanma ve çığ riskine karşı uyarılar yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) güncel hava durumu değerlendirmelerini paylaştı.
Ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.
Önümüzdeki 24 saat boyunca yurdun güney ve doğu kesimlerinde çok bulutlu bir hava hakim olacak.
Akdeniz'in doğusu ile Erzincan dışındaki Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış görülecek. Yağışlar genel olarak yağmur ve sağanak şeklinde düşerken, kıyı şeritlerinde zaman zaman gök gürültülü sağanak etkili olacak. Doğu Anadolu'nun doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
TOZ TAŞINIMI, ÇIĞ VE BUZLANMA RİSKİNE DİKKAT
Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toz taşınımı etkili olacak. Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerinde buzlanma ve don olayları yaşanacak. Yurdun kuzey ve iç kesimlerinde ise pus ve yer yer sis oluşumu gözlenecek.
Öte yandan, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerindeki yüksek alanlar ile Doğu Anadolu'nun dik ve yüksek kar örtüsüne sahip yamaçları için çığ tehlikesi ve kar erimesi uyarısı yapıldı.
Meteoroloji'den alınan son verilere göre büyükşehirlerimizde ve bölgelerimizde gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri ile hava koşulları şöyle:
Ankara: 15, Parçalı ve az bulutlu
İstanbul: 12, Parçalı ve az bulutlu
İzmir: 18, Parçalı ve az bulutlu
MARMARA
Kocaeli: 14, Parçalı ve az bulutlu
Bursa: 14, Parçalı ve az bulutlu
Edirne: 15, Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli: 13, Parçalı ve az bulutlu
EGE
Afyonkarahisar: 14, Parçalı ve az bulutlu
Denizli: 20, Parçalı ve az bulutlu
Muğla: 18, Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Adana: 19, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya: 21, Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay: 16, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Mersin: 20, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Eskişehir: 16, Parçalı ve az bulutlu
Konya: 14, Parçalı ve az bulutlu
Nevşehir: 12, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KARADENİZ
Bolu: 15, Parçalı ve az bulutlu
Kastamonu: 14, Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak: 10, Parçalı ve az bulutlu
Amasya: 17, Parçalı ve az bulutlu
Samsun: 12, Parçalı ve az bulutlu
Tokat: 16, Parçalı ve az bulutlu
Trabzon: 12, Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Erzurum: 3, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Kars: 3, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
Malatya: 13, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve sağanak yağışlı
Van: 6, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır: 12, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
Gaziantep: 12, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Siirt: 13, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
Şanlıurfa: 15, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
