Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji duyurdu! Birçok ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, üç istisna bölge dışında tüm Türkiye için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. İşte 20 Mayıs Çarşamba güncel hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler kamuoyu ile paylaşıldı. Güncel hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkili olması öngörülüyor.

Sinop, Kastamonu kıyıları ve Samsun'un batısı istisna tutulurken, yurdun geri kalan tüm bölgelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri yaşanacağı açıklandı.

BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT

Yağışların şiddeti bölgesel olarak farklılık gösterecek. Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Balıkesir, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Siirt ve Şırnak çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli gerçekleşeceği bildirildi. Osmaniye ve Hatay çevreleri, Adana’nın kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş'ın batısında ise yağışların çok kuvvetli, yer yer şiddetli seviyelerde olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında bölgesel düşüşler yaşanacak. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi tahmin ediliyor. Ülkenin diğer noktalarında ise sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek.

Rüzgarın yönü ve şiddeti de bölgelere göre değişiklik gösteriyor. Ülkenin batı kesimlerinde kuzey yönlerden, doğu kesimlerinde ise güney yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette rüzgar etkili olacak. Yarın öğle saatlerinden itibaren ise Güneydoğu Anadolu'nun batısında rüzgarın hızını artırarak saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşması ve zaman zaman kuvvetli esmesi öngörülüyor.

MGM'DEN O BÖLGELER İÇİN UYARI

Meteoroloji yetkilileri, beklenen yerel kuvvetli yağışlar nedeniyle resmi bir uyarı yayımladı. Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Balıkesir, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Siirt ve Şırnak çevrelerinde beklenen yerel kuvvetli yağışların meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı bölge halkının dikkatli ve tedbirli olması istendi.

MARMARA

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Balıkesir ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 25°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 24°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 21°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Osmaniye, Hatay çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş'ın batısında yerel olmak üzere çok kuvvetli yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, kuvvetli, Kuzey ve doğu kesimleri yerel çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

ANTALYA °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu, yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, kuzey ve doğusu kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, iç kesimleri ile Zonguldak ve Bartın çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Samsun'un batısı dışında) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra iç ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Şırnak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, ilk saatlerde kuzeydoğudan, doğusu öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi 4 ila 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Güney Ege yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerine kadar doğusu güneybatıdan 4 ila 6, batısı 5 ila 7, Antalya Körfezi 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinde 5 ila 7, sabah saatlerinde güneydoğudan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: kuzey ve doğulu yönlerden 2 ila 4, Dalga: 0,1 ila 0,5 m, Görüş: İyi.

