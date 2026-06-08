Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji il il saydı: O bölgelerde gök gürültülü sağanak var!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olacağını, yurdun birçok kesiminde ise yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışların görüleceğini bildirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji il il saydı: O bölgelerde gök gürültülü sağanak var! - Resim: 1

Ülke genelinde hava durumu tahminlerini güncelleyen Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen yağış rotalarını il ve bölgeler bazında paylaştı.

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji il il saydı: O bölgelerde gök gürültülü sağanak var! - Resim: 2

Yapılan son değerlendirmeler sonucunda, Trakya kesimi ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Akdeniz’in ise Toroslar mevkisinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar kendini gösterecek.

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji il il saydı: O bölgelerde gök gürültülü sağanak var! - Resim: 3

Karadeniz Bölgesi'nde ise Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. Doğu Anadolu'nun kuzey hattı boyunca beklenen yağışlar, Muş çevreleri ile Van ve Bitlis’in kuzeylerinde de etkili olacak.

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji il il saydı: O bölgelerde gök gürültülü sağanak var! - Resim: 4

Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman ve Çankırı çevrelerinde bölgesel sağanak geçişleri yaşanacağı tahmin ediliyor. Ankara'da ise kentin kuzey ve doğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışların düşeceği öngörülüyor.

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji il il saydı: O bölgelerde gök gürültülü sağanak var! - Resim: 5

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra ise orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji il il saydı: O bölgelerde gök gürültülü sağanak var! - Resim: 6

İşte bölge bölge 8 Haziran Pazartesi hava durumu raporu:

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji il il saydı: O bölgelerde gök gürültülü sağanak var! - Resim: 7

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Trakya kesiminin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 30°C
Parçalı ve az çok bulutlu

EDİRNE °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji il il saydı: O bölgelerde gök gürültülü sağanak var! - Resim: 8

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 35°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji il il saydı: O bölgelerde gök gürültülü sağanak var! - Resim: 9

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji il il saydı: O bölgelerde gök gürültülü sağanak var! - Resim: 10

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Konya, Karaman ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji il il saydı: O bölgelerde gök gürültülü sağanak var! - Resim: 11

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BARTIN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji il il saydı: O bölgelerde gök gürültülü sağanak var! - Resim: 12

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji il il saydı: O bölgelerde gök gürültülü sağanak var! - Resim: 13

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ve Muş çevreleri ile Van ve Bitlis’in kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji il il saydı: O bölgelerde gök gürültülü sağanak var! - Resim: 14

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji il il saydı: O bölgelerde gök gürültülü sağanak var! - Resim: 15

DENİZLERDE HAVA

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji il il saydı: O bölgelerde gök gürültülü sağanak var! - Resim: 16

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji il il saydı: O bölgelerde gök gürültülü sağanak var! - Resim: 17

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5m, Görüş: İyi.

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji il il saydı: O bölgelerde gök gürültülü sağanak var! - Resim: 18

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan, akşam saatlerinden sonra batısı kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji il il saydı: O bölgelerde gök gürültülü sağanak var! - Resim: 19

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, batısı öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

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