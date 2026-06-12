Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji o bölgeleri tek tek saydı: Sağanak geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 Haziran Cuma güncel hava durumu raporunu yayınladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji o bölgeleri tek tek saydı: Sağanak geliyor! - Resim: 1

Ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan son rapora göre, yurdun farklı noktalarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri yaşanacak.

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji o bölgeleri tek tek saydı: Sağanak geliyor! - Resim: 2

Yağışların Trakya kesimi, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda etkisini göstermesi tahmin ediliyor. Bu bölgelere ek olarak Afyonkarahisar il geneli ile Çanakkale ve Hatay kıyılarında da yağışlı hava dalgası görülecek.

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji o bölgeleri tek tek saydı: Sağanak geliyor! - Resim: 3

KUZEY VE KARADENİZ KIYILARINDA SİS ALARMI

Sabah saatlerinde Marmara Bölgesi'nin kuzey kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis oluşumu bekleniyor.

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji o bölgeleri tek tek saydı: Sağanak geliyor! - Resim: 4

Hava sıcaklıklarında ülke genelinde önemli bir değişiklik yaşanmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar hareketliliğine bakıldığında ise hava akımının yurdun büyük bölümünde genellikle kuzey yönlerden esmesi bekleniyor. Yurdun güney kesimlerinde ise rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman da orta kuvvette eseceği bildirildi.

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji o bölgeleri tek tek saydı: Sağanak geliyor! - Resim: 5

İşte bölge bölge güncel hava durumu raporu:

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji o bölgeleri tek tek saydı: Sağanak geliyor! - Resim: 6

MARMARA

Parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Trakya kesiminin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde kıyıları sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Avrupa Yakası sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji o bölgeleri tek tek saydı: Sağanak geliyor! - Resim: 7

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji o bölgeleri tek tek saydı: Sağanak geliyor! - Resim: 8

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji o bölgeleri tek tek saydı: Sağanak geliyor! - Resim: 9

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam Konya çevreleri ile gece saatlerinden itibaren Aksaray, Kırşehir ve Ankara çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji o bölgeleri tek tek saydı: Sağanak geliyor! - Resim: 10

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor.

BARTIN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji o bölgeleri tek tek saydı: Sağanak geliyor! - Resim: 11

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, (Gümüşhane ve Giresun dışında) Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji o bölgeleri tek tek saydı: Sağanak geliyor! - Resim: 12

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji o bölgeleri tek tek saydı: Sağanak geliyor! - Resim: 13

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji o bölgeleri tek tek saydı: Sağanak geliyor! - Resim: 14

DENİZLERDE HAVA

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Orta ve Batı Karadeniz sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, gece saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji o bölgeleri tek tek saydı: Sağanak geliyor! - Resim: 15

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji o bölgeleri tek tek saydı: Sağanak geliyor! - Resim: 16

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde Kuzey Ege’nin kuzeyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji o bölgeleri tek tek saydı: Sağanak geliyor! - Resim: 17

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji o bölgeleri tek tek saydı: Sağanak geliyor! - Resim: 18

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.

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