Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji o illeri tek tek saydı: Sağanak yağış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzey kesimleri ile bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji o illeri tek tek saydı: Sağanak yağış geliyor! - Resim: 1

Yurt genelinde hava durumu raporu açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son verilere göre, Türkiye'nin kuzey kesimleri ve Akdeniz Bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu bir gün geçirecek. Yurdun geri kalan bölgelerinde ise az bulutlu ve açık bir gökyüzü hakim olacak.

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji o illeri tek tek saydı: Sağanak yağış geliyor! - Resim: 2

Trakya bölgesi, Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Sinop hariç olmak üzere Batı Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri yaşanacağı tahmin ediliyor.

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji o illeri tek tek saydı: Sağanak yağış geliyor! - Resim: 3

Aynı yağışlı sistem, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yanı sıra İstanbul, Kocaeli, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde de etkisini gösterecek.

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji o illeri tek tek saydı: Sağanak yağış geliyor! - Resim: 4

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Yapılan tahminler doğrultusunda, ülke genelindeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yaşanmayacak. Termometrelerin mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji o illeri tek tek saydı: Sağanak yağış geliyor! - Resim: 5

Hava akımları genellikle kuzey yönlerden eserken, güneydoğu kesimler ile Akdeniz'de güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette etkili olacak.

Güney Ege kıyılarında ise rüzgarın hızını artırarak kuzey yönlerden saatte 30 ila 50 kilometre hıza ulaşması ve kuvvetli bir şekilde esmesi bekleniyor.

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji o illeri tek tek saydı: Sağanak yağış geliyor! - Resim: 6

İşte bölge bölge 13 Temmuz güncel hava durumu raporu:

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji o illeri tek tek saydı: Sağanak yağış geliyor! - Resim: 7

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği, zamanla batısı parçalı çok bulutlu, Trakya ile İstanbul ve Kocaeli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji o illeri tek tek saydı: Sağanak yağış geliyor! - Resim: 8

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji o illeri tek tek saydı: Sağanak yağış geliyor! - Resim: 9

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Toroslar Mevkii'nin öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzeyi yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji o illeri tek tek saydı: Sağanak yağış geliyor! - Resim: 10

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji o illeri tek tek saydı: Sağanak yağış geliyor! - Resim: 11

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin (Sinop haric) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji o illeri tek tek saydı: Sağanak yağış geliyor! - Resim: 12

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji o illeri tek tek saydı: Sağanak yağış geliyor! - Resim: 13

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel ağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji o illeri tek tek saydı: Sağanak yağış geliyor! - Resim: 14

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji o illeri tek tek saydı: Sağanak yağış geliyor! - Resim: 15

DENİZLERDE HAVA

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Batı Karadeniz'in batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji o illeri tek tek saydı: Sağanak yağış geliyor! - Resim: 16

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji o illeri tek tek saydı: Sağanak yağış geliyor! - Resim: 17

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyi yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren yer yer 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, güneyi yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji o illeri tek tek saydı: Sağanak yağış geliyor! - Resim: 18

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneyli yönlerden 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji o illeri tek tek saydı: Sağanak yağış geliyor! - Resim: 19

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,1 ila 0,5 m. Görüş: İyi.

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