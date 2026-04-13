Türkiye genelinde soğuk alarmı: Kar, sağanak ve don etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Nisan Pazartesi güncel hava durumu raporunu yayınladı.

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyretmeye devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Özellikle İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun belirli bölümlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken, yetkililer çığ, buzlanma ve zirai don tehlikesine karşı bölge halkını tedbirli olmaya çağırdı.

YAĞIŞLAR BÖLGE BÖLGE ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Hava durumu raporuna göre, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı yağışlar görülecek. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar genel olarak yağmur ve sağanak şeklinde düşecek.

Mardin ve Batman çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanacak. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda ise yağışlar karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacak.

Ülke genelinde hava sıcaklığında önemli bir değişiklik yaşanmayacağı ve termometrelerin mevsim normallerinin altındaki değerleri göstermeye devam edeceği bildirildi. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden esmesi bekleniyor. Trakya kesiminde rüzgar doğu ve güneydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise güneybatı yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esecek.

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi öngörülüyor. Meteoroloji yetkilileri, sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif zirai don riski bulunduğunu vurguladı.

Ayrıca, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğu belirtilerek bölge halkı uyarıldı.

İşte bölge bölge hava durumu raporu:

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 18°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı bulutlu

SAKARYA °C, 17°C
Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 21°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 22°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 19°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ADANA °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Sivas ve Kayseri'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 17°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, doğu kesimlerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 1°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 2°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerine kadar doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, doğusu yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerine kadar kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyi kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, batısı kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.

