Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geri dönüyor! Hangi şehirler etkilenecek?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olacağını belirterek birçok il için aralıklı sağanak yağış, gece ve sabah saatlerinde yoğun sis ile yüksek kesimlerde çığ tehlikesi uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava sistemi etkili oluyor.
Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin bazı kesimleri ile Ege ve İç Anadolu'daki belirli illerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri yaşanacak. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimleri için ise çığ ve kar erimesi tehlikesine karşı resmi uyarılarda bulunuldu.
Güncel hava durumu raporuna göre yağışlar, Antalya kıyıları hariç olmak üzere Akdeniz Bölgesi genelinde, Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun batısında ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kendini gösterecek.
Ege ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Konya, Karaman, Niğde, Sivas ile Şırnak çevrelerinde de aralıklı yağmur ve sağanak görülecek. Belirtilen bu bölgelerdeki yağışların yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde düşmesi tahmin ediliyor.
SABAH VE GECE SAATLERİNDE SİS ETKİLİ OLACAK
Yağışlı havanın yanı sıra, yurdun büyük bir bölümünde görüş mesafesini olumsuz etkileyecek sis ve pus hadiseleri öngörülüyor. Marmara ve Ege bölgeleri, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor. Öte yandan, yurt genelinde hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği hesaplanıyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İşte bölge bölge hava durumu raporu:
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Aydın, Muğla, Denizli ve Uşak çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Antalya kıyıları hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Konya, Karaman, Niğde ve Sivas çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 18°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
VAN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle ve yarın (Salı) gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle ve yarın (Salı) gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz’in doğusu sağanak yağmurlu, Batı Karadeniz’in batısı ile akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde batısı güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu ile akşam saatlerinde geneli güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, sabah saatlerinde doğusu 6 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m. Görüş: İyi, pus ve yağış anında orta; sis anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan, sabah kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Güney Ege’nin güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde açıkları 6; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyi 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, pus ve yağış anında orta; sis anında zayıf.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusu ile öğle saatlerinde Batı Akdeniz sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeybatıdan; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,50 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.