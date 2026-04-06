Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geri dönüyor! Hangi şehirler etkilenecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olacağını belirterek birçok il için aralıklı sağanak yağış, gece ve sabah saatlerinde yoğun sis ile yüksek kesimlerde çığ tehlikesi uyarısında bulundu.

Simge Sarıyar
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava sistemi etkili oluyor.

Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin bazı kesimleri ile Ege ve İç Anadolu'daki belirli illerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri yaşanacak. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimleri için ise çığ ve kar erimesi tehlikesine karşı resmi uyarılarda bulunuldu.

Güncel hava durumu raporuna göre yağışlar, Antalya kıyıları hariç olmak üzere Akdeniz Bölgesi genelinde, Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun batısında ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kendini gösterecek.

Ege ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Konya, Karaman, Niğde, Sivas ile Şırnak çevrelerinde de aralıklı yağmur ve sağanak görülecek. Belirtilen bu bölgelerdeki yağışların yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde düşmesi tahmin ediliyor.

SABAH VE GECE SAATLERİNDE SİS ETKİLİ OLACAK

Yağışlı havanın yanı sıra, yurdun büyük bir bölümünde görüş mesafesini olumsuz etkileyecek sis ve pus hadiseleri öngörülüyor. Marmara ve Ege bölgeleri, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor. Öte yandan, yurt genelinde hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği hesaplanıyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İşte bölge bölge hava durumu raporu:

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Aydın, Muğla, Denizli ve Uşak çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Antalya kıyıları hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Konya, Karaman, Niğde ve Sivas çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 17°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 18°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 16°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

VAN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle ve yarın (Salı) gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle ve yarın (Salı) gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz’in doğusu sağanak yağmurlu, Batı Karadeniz’in batısı ile akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde batısı güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu ile akşam saatlerinde geneli güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, sabah saatlerinde doğusu 6 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m. Görüş: İyi, pus ve yağış anında orta; sis anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan, sabah kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Güney Ege’nin güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde açıkları 6; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyi 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, pus ve yağış anında orta; sis anında zayıf.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusu ile öğle saatlerinde Batı Akdeniz sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeybatıdan; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,50 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

