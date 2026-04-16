Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış, toz taşınımı ve çığ tehlikesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Nisan Perşembe güncel hava durumu raporunu yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Yurdun büyük bir bölümünde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olurken, öğle saatlerinden itibaren belirli bölgelerde yerel sağanak yağışlar, güney ve batı kıyılarında toz taşınımı, doğu kesimlerinde ise çığ tehlikesi öngörülüyor.

İÇ VE YÜKSEK KESİMLERDE SAĞANAK BEKLENTİSİ

MGM verilerine göre, ülkenin iç kesimleri ile güneybatısında yer yer çok bulutlu bir hava gözlemleniyor. Öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Akdeniz'deki Toroslar mevkisinde kısa süreli ve yerel sağanak yağış geçişleri yaşanacağı tahmin ediliyor. Yurdun geri kalan bölgelerinin ise parçalı ve az bulutlu geçeceği belirtiliyor.

Ülke genelindeki hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmayacağı ve termometrelerin mevsim normallerinin üzerindeki değerleri göstermeyi sürdüreceği açıklandı. Rüzgarın ise yurdun genelinde kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KIYI EGE VE AKDENİZ'DE TOZ TAŞINIMINA DİKKAT

Yurdun güney kesimlerinde görülecek Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı için özel bir uyarı yayımlandı. Yapılan son değerlendirmelere göre, bu doğa olayının Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında 16 Nisan 2026 Perşembe günü gece saatlerine kadar yer yer etkili olması bekleniyor. Yetkililer, toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.

Meteoroloji'nin bir diğer kritik uyarısı ise doğu bölgelerine yönelik oldu. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer alan yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Bölgede yaşayan vatandaşların ve ilgililerin çığ riskinin yanı sıra kar erimesi tehlikesine karşı da dikkatli olması isteniyor.

İşte bölge bölge 16 Nisan Perşembe güncel hava durumu raporu:

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, bu gece saatlerinde zamanla güney kıyılarının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde zamanla çok bulutlu

MUĞLA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde zamanla çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar kesiminin yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece saatlerinde zamanla batısı çok bulutlu

BURDUR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri kısa süreli-yerel sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, Çankırı ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 22°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, güney kesimleri yer yer çok bulutlu, Bolu'nun doğu, Karabük'ün güney kesimlerinin öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Batı Karadeniz’in batısı yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu 4 ila 6, yer yer 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi 4 ila 6, gece saatlerinde yer yer 7; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Antakya kıyı kesimleri 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.

