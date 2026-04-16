Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış, toz taşınımı ve çığ tehlikesi

KIYI EGE VE AKDENİZ'DE TOZ TAŞINIMINA DİKKAT

Yurdun güney kesimlerinde görülecek Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı için özel bir uyarı yayımlandı. Yapılan son değerlendirmelere göre, bu doğa olayının Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında 16 Nisan 2026 Perşembe günü gece saatlerine kadar yer yer etkili olması bekleniyor. Yetkililer, toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.