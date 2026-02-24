Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 24 Şubat hava durumu uyarısı: Sağanak ve kar geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Şubat Salı günü için güncel hava durumu tahminlerini paylaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde çok bulutlu bir hava hakim olacak.
Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Çorum, Amasya, Batman ve Siirt bölgelerinde yağış bekleniyor. Yağışların genel olarak sağanak şeklinde, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ile kar şeklinde düşeceği tahmin ediliyor.
Ayrıca, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlar için çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğu belirtildi.
İşte bölge bölge ve il il 24 Şubat hava durumu beklentileri:
MARMARA
Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Öğle saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde başlayacak yağışların, ilerleyen saatlerde bölge geneline yayılacağı tahmin ediliyor. Yağışlar çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde görülecek. Gece saatlerinde ise Bilecik çevresinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde ise kar yağışı öngörülüyor.
Çanakkale (15°C): Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı.
Edirne (15°C): Parçalı ve çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.
İstanbul (12°C): Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Kocaeli (15°C): Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
EGE
Ege Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Kuzey Ege'de gece saatlerinden itibaren yağışlar etkili olmaya başlayacak. Yağışların genel olarak yağmur ve sağanak, Kütahya çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde düşeceği tahmin ediliyor.
Afyonkarahisar (11°C): Parçalı ve çok bulutlu.
İzmir (18°C): Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı.
Kütahya (12°C): Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
Muğla (16°C): Parçalı bulutlu.
AKDENİZ
Akdeniz genelinde parçalı ve az bulutlu bir havanın etkili olması öngörülürken, zamanla yer yer çok bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor.
Adana (19°C): Parçalı ve az bulutlu.
Antalya (19°C): Parçalı ve az bulutlu.
Hatay (17°C): Parçalı ve az bulutlu.
Isparta (14°C): Parçalı ve çok bulutlu.
İÇ ANADOLU
İç Anadolu Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı değerlendiriliyor. Akşam saatlerinden itibaren bölgenin kuzey kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Yüksek kesimlerde ise yağışlar kar şeklinde olacak.
Ankara (10°C): Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.
Eskişehir (13°C): Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.
Konya (12°C): Parçalı ve çok bulutlu.
Sivas (9°C): Çok bulutlu.
BATI KARADENİZ
Batı Karadeniz'de hava çok bulutlu geçecek. Akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde aralıklı yağışların etkili olması bekleniyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışlar, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde düşecek. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı öngörülüyor.
Bolu (11°C): Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde kar yağışlı.
Düzce (16°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Sinop (13°C): Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı.
Zonguldak (13°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Orta ve Doğu Karadeniz'in parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesine karşı tedbirli olunması istendi.
Amasya (12°C): Çok bulutlu.
Rize (11°C): Çok bulutlu.
Samsun (13°C): Çok bulutlu.
Trabzon (11°C): Parçalı ve çok bulutlu.
DOĞU ANADOLU
Doğu Anadolu Bölgesi genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Sabah ve öğle saatlerinde Kars, Iğdır, Ağrı, Muş, Bitlis, Van, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde karla karışık yağmur ile kar yağışı etkili olacak. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ ve kar erimesi riski bulunuyor. Ayrıca sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı öngörülüyor.
Erzurum (3°C): Çok bulutlu.
Kars (3°C): Çok bulutlu ve sabah saatlerinde hafif kar yağışlı.
Malatya (13°C): Parçalı bulutlu.
Van (8°C): Çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Güneydoğu Anadolu genelinde parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinde ise yer yer çok bulutlu bir hava öngörülüyor. Sabah saatlerinde Batman ve Siirt çevrelerinde yağmur, yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.
Diyarbakır (15°C): Parçalı ve çok bulutlu.
Gaziantep (14°C): Parçalı ve az bulutlu.
Siirt (12°C): Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
Şanlıurfa (16°C): Parçalı ve az bulutlu.