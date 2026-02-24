Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 24 Şubat hava durumu uyarısı: Sağanak ve kar geliyor!

MARMARA

Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Öğle saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde başlayacak yağışların, ilerleyen saatlerde bölge geneline yayılacağı tahmin ediliyor. Yağışlar çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde görülecek. Gece saatlerinde ise Bilecik çevresinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde ise kar yağışı öngörülüyor.

Çanakkale (15°C): Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı.

Edirne (15°C): Parçalı ve çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

İstanbul (12°C): Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Kocaeli (15°C): Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.