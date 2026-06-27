Meteoroloji'den 5 ile kuvvetli yağış, birçok bölgeye fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Haziran Cumartesi güncel hava durumu raporunu yayımladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Meteoroloji'den 5 ile kuvvetli yağış, birçok bölgeye fırtına uyarısı - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelindeki hava durumuna ilişkin en güncel değerlendirmelerini paylaştı.

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Meteoroloji'den 5 ile kuvvetli yağış, birçok bölgeye fırtına uyarısı - Resim: 2

Yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava hakim olurken, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz şeridinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri yaşanacak.

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Meteoroloji'den 5 ile kuvvetli yağış, birçok bölgeye fırtına uyarısı - Resim: 3

Aynı şekilde Doğu Anadolu'nun doğusu ile Kastamonu ve Tokat çevrelerinde de yağışlı havanın etkisini göstermesi öngörülüyor. Türkiye'nin geri kalan bölgelerinde ise gökyüzü az bulutlu ve açık geçecek.

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Meteoroloji'den 5 ile kuvvetli yağış, birçok bölgeye fırtına uyarısı - Resim: 4

Yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde termometrelerin mevsim normalleri civarında kalacağı tahmin ediliyor. Ancak bu bölgelerin dışındaki diğer tüm yerlerde sıcaklıkların, mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerine çıkması bekleniyor.

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Meteoroloji'den 5 ile kuvvetli yağış, birçok bölgeye fırtına uyarısı - Resim: 5

BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT: KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR

Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yetkililer, bu illerde yaşayan vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

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Meteoroloji'den 5 ile kuvvetli yağış, birçok bölgeye fırtına uyarısı - Resim: 6

FIRTINA SAATTE 70 KİLOMETRE HIZA ÇIKACAK

Rüzgarın Türkiye genelinde ağırlıklı olarak kuzey yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde ise güney yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji'den 5 ile kuvvetli yağış, birçok bölgeye fırtına uyarısı - Resim: 7

Buna karşılık Marmara'nın güney ve batısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Akdeniz'in kuzeyi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında rüzgar şiddetini artıracak. Bu bölgelerde kuzey yönlerden esecek rüzgarın, saatte 40 ila 70 kilometre hıza ulaşarak kısa süreli fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den 5 ile kuvvetli yağış, birçok bölgeye fırtına uyarısı - Resim: 8

Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapılan bu bölgelerde de vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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Meteoroloji'den 5 ile kuvvetli yağış, birçok bölgeye fırtına uyarısı - Resim: 9

İşte bölge bölge 27 Haziran Cumartesi hava durumu raporu:

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Meteoroloji'den 5 ile kuvvetli yağış, birçok bölgeye fırtına uyarısı - Resim: 10

MARMARA

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin kuzeydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji'den 5 ile kuvvetli yağış, birçok bölgeye fırtına uyarısı - Resim: 11

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji'den 5 ile kuvvetli yağış, birçok bölgeye fırtına uyarısı - Resim: 12

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji'den 5 ile kuvvetli yağış, birçok bölgeye fırtına uyarısı - Resim: 13

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji'den 5 ile kuvvetli yağış, birçok bölgeye fırtına uyarısı - Resim: 14

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Kastamonu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C
Parçalı bulutlu

BARTIN °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji'den 5 ile kuvvetli yağış, birçok bölgeye fırtına uyarısı - Resim: 15

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji'den 5 ile kuvvetli yağış, birçok bölgeye fırtına uyarısı - Resim: 16

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 24°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 22°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji'den 5 ile kuvvetli yağış, birçok bölgeye fırtına uyarısı - Resim: 17

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji'den 5 ile kuvvetli yağış, birçok bölgeye fırtına uyarısı - Resim: 18

DENİZLERDE HAVA

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı yer yer 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

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Meteoroloji'den 5 ile kuvvetli yağış, birçok bölgeye fırtına uyarısı - Resim: 19

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, güneyi öğle saatlerinde yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.

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Meteoroloji'den 5 ile kuvvetli yağış, birçok bölgeye fırtına uyarısı - Resim: 20

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.

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Meteoroloji'den 5 ile kuvvetli yağış, birçok bölgeye fırtına uyarısı - Resim: 21

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, sabah saatlerinden itibaren kuzeyi güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

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Meteoroloji'den 5 ile kuvvetli yağış, birçok bölgeye fırtına uyarısı - Resim: 22

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

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