Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 5 ile sarı kod: İşte il il 8 Mart hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Mart Pazar güncel hava durumu tahmin raporunu yayımladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde havanın yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağışlar etkili olacak. Bu yağışların kıyı şeridinde yağmur, iç kesimlerde ise kar şeklinde olması bekleniyor.
Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç bölgelerinde pus ve sis görülecek. Öte yandan yetkililer, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ ve kar erimesi tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.
İşte 8 Mart 2026 il il hava durumu tahminleri:
MARMARA
Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi öngörülüyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis etkili olacak.
EDİRNE: 13°C, Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 10°C, Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ: 11°C, Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ: 10°C, Parçalı ve az bulutlu
EGE
Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.
A.KARAHİSAR: 10°C, Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ: 17°C, Parçalı ve az bulutlu
İZMİR: 18°C, Parçalı ve az bulutlu
MANİSA: 16°C, Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Akdeniz Bölgesi genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.
ADANA: 17°C, Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA: 22°C, Parçalı ve az bulutlu
HATAY: 16°C, Parçalı ve az bulutlu
MERSİN: 16°C, Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Bölgede parçalı ve az bulutlu bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis yaşanacak.
ANKARA: 8°C, Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI: 8°C, Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR: 11°C, Parçalı ve az bulutlu
KONYA: 9°C, Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinde ise yer yer çok bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis etkili olacak.
BOLU: 10°C, Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE: 11°C, Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU: 7°C, Parçalı bulutlu
ZONGULDAK: 9°C, Parçalı ve az bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Bölgede havanın çok bulutlu olması bekleniyor. Kıyılarda yağmur, kıyı illerinin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerindeki yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.
AMASYA: 8°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAMSUN: 7°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT: 5°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON: 7°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Bölge genelinin çok bulutlu geçeceği, güneydoğu kesimlerinde ise aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma, don, pus ve sis görülecek. Doğudaki yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ ve kar erimesi tehlikesine karşı dikkatli olunması gerekiyor.
ERZURUM: -1°C, Çok bulutlu
KARS: -1°C, Çok bulutlu
MALATYA: 9°C, Parçalı bulutlu
VAN: 3°C, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi öngörülüyor. Bölgenin doğusunda yağmur ve karla karışık yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek.
DİYARBAKIR: 10°C, Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP: 13°C, Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT: 6°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ŞANLIURFA: 14°C, Parçalı ve çok bulutlu