Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 5 ile sarı kod: İşte il il 8 Mart hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Mart Pazar güncel hava durumu tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde havanın yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağışlar etkili olacak. Bu yağışların kıyı şeridinde yağmur, iç kesimlerde ise kar şeklinde olması bekleniyor.

Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç bölgelerinde pus ve sis görülecek. Öte yandan yetkililer, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ ve kar erimesi tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.

İşte 8 Mart 2026 il il hava durumu tahminleri:

MARMARA

Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi öngörülüyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis etkili olacak.

EDİRNE: 13°C, Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL: 10°C, Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ: 11°C, Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ: 10°C, Parçalı ve az bulutlu

EGE

Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.

A.KARAHİSAR: 10°C, Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ: 17°C, Parçalı ve az bulutlu

İZMİR: 18°C, Parçalı ve az bulutlu

MANİSA: 16°C, Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Akdeniz Bölgesi genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

ADANA: 17°C, Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA: 22°C, Parçalı ve az bulutlu

HATAY: 16°C, Parçalı ve az bulutlu

MERSİN: 16°C, Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Bölgede parçalı ve az bulutlu bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis yaşanacak.

ANKARA: 8°C, Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI: 8°C, Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR: 11°C, Parçalı ve az bulutlu

KONYA: 9°C, Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinde ise yer yer çok bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis etkili olacak.

BOLU: 10°C, Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE: 11°C, Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU: 7°C, Parçalı bulutlu

ZONGULDAK: 9°C, Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Bölgede havanın çok bulutlu olması bekleniyor. Kıyılarda yağmur, kıyı illerinin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerindeki yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

AMASYA: 8°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN: 7°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT: 5°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON: 7°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Bölge genelinin çok bulutlu geçeceği, güneydoğu kesimlerinde ise aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma, don, pus ve sis görülecek. Doğudaki yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ ve kar erimesi tehlikesine karşı dikkatli olunması gerekiyor.

ERZURUM: -1°C, Çok bulutlu

KARS: -1°C, Çok bulutlu

MALATYA: 9°C, Parçalı bulutlu

VAN: 3°C, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi öngörülüyor. Bölgenin doğusunda yağmur ve karla karışık yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek.

DİYARBAKIR: 10°C, Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP: 13°C, Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT: 6°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ŞANLIURFA: 14°C, Parçalı ve çok bulutlu

