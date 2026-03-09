Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 9 Mart il il hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 9 Mart 2026 tarihli hava durumu tahmin raporunu yayımladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, yurdun doğu kesimlerinde çok bulutlu bir hava hakim olacak.
Rize ve Artvin kıyılarında yağmur, bu illerin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur öngörülüyor. Van, Hakkari ve Şırnak'ta kar yağışı etkili olacak, ülkenin diğer bölgelerinde ise hava açık geçecek. Rüzgar, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden esecek.
İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı öngörülürken; Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde pus ve sis etkisini gösterecek. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ ile kar erimesi riskine karşı uyarı yapıldı.
İşte 9 Mart 2026 il il hava durumu tahminleri:
MARMARA BÖLGESİ
Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis görülecek.
Edirne: Parçalı ve az bulutlu, 14°C
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, 12°C
Kırklareli: Parçalı ve az bulutlu, 12°C
Kocaeli: Parçalı ve az bulutlu, 13°C
EGE BÖLGESİ
Havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak.
Afyonkarahisar: Parçalı ve az bulutlu, 10°C
Denizli: Parçalı ve az bulutlu, 18°C
İzmir: Parçalı ve az bulutlu, 18°C
Manisa: Parçalı ve az bulutlu, 17°C
AKDENİZ BÖLGESİ
Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi öngörülüyor.
Adana: Parçalı ve az bulutlu, 20°C
Antalya: Parçalı ve az bulutlu, 22°C
Hatay: Parçalı ve az bulutlu, 15°C
Mersin: Parçalı ve az bulutlu, 19°C
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis görülecek.
Ankara: Parçalı ve az bulutlu, 9°C
Çankırı: Parçalı ve az bulutlu, 9°C
Eskişehir: Parçalı ve az bulutlu, 13°C
Konya: Parçalı ve az bulutlu, 9°C
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin ise yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Bolu: Parçalı ve az bulutlu, 13°C
Düzce: Parçalı ve az bulutlu, 13°C
Kastamonu: Parçalı bulutlu, 9°C
Zonguldak: Parçalı ve az bulutlu, 10°C
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Rize ve Artvin kıyılarında yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis öngörülüyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi riski bulunuyor.
Amasya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, 10°C
Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, 9°C
Tokat: Parçalı, yer yer çok bulutlu, 6°C
Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, 8°C
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Bölge genelinde havanın çok bulutlu geçmesi tahmin ediliyor. Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Genel olarak buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülecek. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi mevcut.
Erzurum: Çok bulutlu, -4°C
Kars: Çok bulutlu, -3°C
Malatya: Parçalı bulutlu, 8°C
Van: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, 2°C
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Havanın bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor.
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, 12°C
Gaziantep: Parçalı ve çok bulutlu, 14°C
Siirt: Parçalı ve çok bulutlu, 9°C
Şanlıurfa: Parçalı ve çok bulutlu, 14°C