Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 9 Mart il il hava durumu raporu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Rize ve Artvin kıyılarında yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis öngörülüyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi riski bulunuyor.

Amasya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, 10°C

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, 9°C

Tokat: Parçalı, yer yer çok bulutlu, 6°C

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, 8°C