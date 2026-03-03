Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den çığ, sis ve kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 3 Mart 2026 tarihli hava durumu raporunu yayımladı.

Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzey kesimleri günü çok bulutlu geçirecek.

Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kayseri, Sivas ve Yozgat çevrelerinde yağış görülecek. Yurdun geri kalanında ise az bulutlu bir hava hakim olacak.

Yağışlar kıyı şeritlerinde yağmur, iç kesimlerde ise kar şeklinde etkili olacak. Yetkililer, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyarırken, Marmara ile iç ve batı kesimlerde sis ve pusun görüş mesafesini düşüreceğini bildirdi. Özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ ve kar erimesi riski bulunuyor.

MARMARA

Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde ise pus ve yer yer sis etkili olacak.

Edirne: 16°C, Parçalı ve az bulutlu

İstanbul: 12°C, Parçalı ve az bulutlu

Kırklareli: 15°C, Parçalı ve az bulutlu

Kocaeli: 15°C, Parçalı ve az bulutlu

EGE

Ege'de havanın az bulutlu geçmesi bekleniyor. Ancak iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.

Afyonkarahisar: 14°C, Az bulutlu

Denizli: 18°C, Az bulutlu

İzmir: 18°C, Az bulutlu

Muğla: 16°C, Az bulutlu

AKDENİZ

Akdeniz Bölgesi genelinde az bulutlu bir hava hakim olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ile birlikte yer yer sis bekleniyor.

Adana: 19°C, Az bulutlu

Antalya: 19°C, Az bulutlu

Hatay: 18°C, Az bulutlu

Mersin: 19°C, Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Bölgede hava parçalı ve az bulutlu başlayacak, zamanla kuzeydoğu kesimlerinde çok bulutlu bir yapıya dönecek. Gece saatlerinden itibaren Sivas, Kayseri çevreleri ve Yozgat'ın doğu ilçelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.

Ankara: 13°C, Parçalı ve az bulutlu

Eskişehir: 15°C, Az bulutlu

Kayseri: 6°C, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı

Konya: 13°C, Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Bölgede parçalı ve az bulutlu başlayacak olan hava, zamanla çok bulutlu bir hal alacak. Akşam saatlerinden sonra kıyı şeridinde yağmur; iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis etkili olacak.

Bolu: 13°C, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı

Düzce: 16°C, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

Kastamonu: 14°C, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı

Zonguldak: 10°C, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek olan bölgede, akşam saatlerinden sonra yağışlar başlayacak. Yağışlar kıyılarda yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde düşecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayları yaşanacak. Yine bu bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

Amasya: 14°C, Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

Samsun: 14°C, Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

Tokat: 9°C, Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

Trabzon: 12°C, Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Bölge geneli parçalı bulutlu, kuzey kesimleri ise yer yer çok bulutlu ve kar yağışlı geçecek. İl genelinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunda bulunan yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlar için çığ ve kar erimesi uyarısı yapıldı.

Erzurum: 1°C, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı

Kars: 1°C, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı

Malatya: 10°C, Parçalı ve az bulutlu

Van: 4°C, Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Bölge genelinin az bulutlu geçeceği bildirildi. Sabah ve gece saatlerinde ise bölgenin kuzey hatlarında pus ve yer yer sis oluşumu bekleniyor.

Diyarbakır: 14°C, Az bulutlu

Gaziantep: 15°C, Az bulutlu

Siirt: 12°C, Az bulutlu

Şanlıurfa: 16°C, Az bulutlu

