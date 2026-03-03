Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den çığ, sis ve kar yağışı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 3 Mart 2026 tarihli hava durumu raporunu yayımladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzey kesimleri günü çok bulutlu geçirecek.
Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kayseri, Sivas ve Yozgat çevrelerinde yağış görülecek. Yurdun geri kalanında ise az bulutlu bir hava hakim olacak.
Yağışlar kıyı şeritlerinde yağmur, iç kesimlerde ise kar şeklinde etkili olacak. Yetkililer, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyarırken, Marmara ile iç ve batı kesimlerde sis ve pusun görüş mesafesini düşüreceğini bildirdi. Özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ ve kar erimesi riski bulunuyor.
MARMARA
Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde ise pus ve yer yer sis etkili olacak.
Edirne: 16°C, Parçalı ve az bulutlu
İstanbul: 12°C, Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli: 15°C, Parçalı ve az bulutlu
Kocaeli: 15°C, Parçalı ve az bulutlu
EGE
Ege'de havanın az bulutlu geçmesi bekleniyor. Ancak iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.
Afyonkarahisar: 14°C, Az bulutlu
Denizli: 18°C, Az bulutlu
İzmir: 18°C, Az bulutlu
Muğla: 16°C, Az bulutlu
AKDENİZ
Akdeniz Bölgesi genelinde az bulutlu bir hava hakim olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ile birlikte yer yer sis bekleniyor.
Adana: 19°C, Az bulutlu
Antalya: 19°C, Az bulutlu
Hatay: 18°C, Az bulutlu
Mersin: 19°C, Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Bölgede hava parçalı ve az bulutlu başlayacak, zamanla kuzeydoğu kesimlerinde çok bulutlu bir yapıya dönecek. Gece saatlerinden itibaren Sivas, Kayseri çevreleri ve Yozgat'ın doğu ilçelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.
Ankara: 13°C, Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir: 15°C, Az bulutlu
Kayseri: 6°C, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı
Konya: 13°C, Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Bölgede parçalı ve az bulutlu başlayacak olan hava, zamanla çok bulutlu bir hal alacak. Akşam saatlerinden sonra kıyı şeridinde yağmur; iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis etkili olacak.
Bolu: 13°C, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı
Düzce: 16°C, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu
Kastamonu: 14°C, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı
Zonguldak: 10°C, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek olan bölgede, akşam saatlerinden sonra yağışlar başlayacak. Yağışlar kıyılarda yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde düşecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayları yaşanacak. Yine bu bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.
Amasya: 14°C, Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
Samsun: 14°C, Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu
Tokat: 9°C, Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
Trabzon: 12°C, Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Bölge geneli parçalı bulutlu, kuzey kesimleri ise yer yer çok bulutlu ve kar yağışlı geçecek. İl genelinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunda bulunan yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlar için çığ ve kar erimesi uyarısı yapıldı.
Erzurum: 1°C, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı
Kars: 1°C, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı
Malatya: 10°C, Parçalı ve az bulutlu
Van: 4°C, Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Bölge genelinin az bulutlu geçeceği bildirildi. Sabah ve gece saatlerinde ise bölgenin kuzey hatlarında pus ve yer yer sis oluşumu bekleniyor.
Diyarbakır: 14°C, Az bulutlu
Gaziantep: 15°C, Az bulutlu
Siirt: 12°C, Az bulutlu
Şanlıurfa: 16°C, Az bulutlu