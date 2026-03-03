Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den çığ, sis ve kar yağışı uyarısı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek olan bölgede, akşam saatlerinden sonra yağışlar başlayacak. Yağışlar kıyılarda yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde düşecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayları yaşanacak. Yine bu bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

Amasya: 14°C, Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

Samsun: 14°C, Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

Tokat: 9°C, Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

Trabzon: 12°C, Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu