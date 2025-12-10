Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den il il sağanak ve kar uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 Aralık Çarşamba hava durumu tahmin raporunu yayımladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre bugün, ülke genelinde yoğun bulutlanmanın hakim olacağı bir gün yaşanacak.
Yağışların büyük kısmı sağanak şeklinde gerçekleşirken, Doğu Anadolu’nun doğu bölgeleri ile Sivas çevrelerinde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyı kesimlerinde ise kuvvetli sağanak ihtimali öne çıkıyor. Marmara’nın doğusunda ve iç bölgelerde pus, yer yer sis; Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda ise buzlanma ve don riski dikkat çekiyor.
10 Aralık 2025 tarihli ayrıntılı hava tahminleri şöyle:
MARMARA
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü beklenirken, gece saatlerinden sonra İstanbul’un kuzeyi ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yağmur ve sağanak görülecek. Marmara’nın doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak.
Bursa 12°C – Parçalı ve çok bulutlu
Çanakkale 13°C – Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul 12°C – Parçalı ve çok bulutlu; gece kuzey ilçelerinde yağış
Kırklareli 10°C – Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Bölgenin genelinde az bulutlu, iç alanlarda ise parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis görülebilir.
Afyonkarahisar 10°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu
Denizli 14°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu
İzmir 16°C – Az bulutlu
Manisa 13°C – Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gün yaşanacağı öngörülüyor. Bölgenin iç kesimlerinde günün ilk ve son saatlerinde pus ile sis etkisini gösterecek.
Adana 21°C – Parçalı ve çok bulutlu
Antalya 23°C – Parçalı ve çok bulutlu
Hatay 16°C – Parçalı ve çok bulutlu
Isparta 13°C – Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hâkim olurken, Eskişehir dışında tüm illerde yağış bekleniyor. Yağışların büyük kısmı yağmur şeklinde, Sivas çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar olarak görülecek. Sabah saatlerinde pus ve sis oluşabileceği belirtiliyor.
Ankara 10°C – Parçalı ve çok bulutlu; akşam saatlerinde yağmur
Eskişehir 10°C – Parçalı ve çok bulutlu
Kayseri 10°C – Parçalı ve çok bulutlu; gece yağmurlu
Konya 10°C – Parçalı ve çok bulutlu; gece yağmurlu
BATI KARADENİZ
Bölge boyunca parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Yağmur ve sağanak, gün içinde farklı zamanlarda etkili olacak. Sabah saatlerinde iç kesimlerde sis ve pus görülebilir.
Bolu 10°C – Parçalı ve çok bulutlu; akşam ve gece yağmurlu
Düzce 12°C – Parçalı ve çok bulutlu; akşam ve gece yağmurlu
Sinop 14°C – Parçalı ve çok bulutlu; öğleden sonra yağış
Zonguldak 13°C – Parçalı ve çok bulutlu; aralıklı sağanak
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Yoğun bulut örtüsünün beklendiği bölgede, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları ve Artvin çevrelerinde yağmur görülecek. Kıyı şeridindeki yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis bekleniyor.
Amasya 13°C – Parçalı ve çok bulutlu; akşamdan itibaren sağanak
Rize 15°C – Çok bulutlu; aralıklı sağanak, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli
Samsun 15°C – Çok bulutlu ve yağışlı; gece kuvvetli sağanak bekleniyor
Trabzon 14°C – Çok bulutlu ve sağanak; yer yer kuvvetli
DOĞU ANADOLU
Bölgenin doğusunda yağış görülecek; karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olurken, Iğdır ve Şırnak çevrelerinde yağmur bekleniyor. Sabah ve gece pus ile sis, kuzey ve doğuda buzlanma ve don olayları öne çıkacak.
Erzurum 4°C – Parçalı ve çok bulutlu; sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar
Kars 3°C – Parçalı ve çok bulutlu; sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar
Malatya 11°C – Parçalı ve çok bulutlu
Van 7°C – Parçalı ve çok bulutlu; aralıklı karla karışık yağmur ve kar
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu hava beklenen bölgede, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak etkisini gösterecek. Bölgenin kuzeyinde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.
Batman 13°C – Parçalı ve çok bulutlu; gece sağanak
Diyarbakır 14°C – Parçalı ve çok bulutlu
Gaziantep 15°C – Parçalı ve çok bulutlu
Siirt 12°C – Parçalı ve çok bulutlu; gece sağanak