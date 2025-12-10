Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den il il sağanak ve kar uyarısı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Yoğun bulut örtüsünün beklendiği bölgede, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları ve Artvin çevrelerinde yağmur görülecek. Kıyı şeridindeki yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis bekleniyor.

Amasya 13°C – Parçalı ve çok bulutlu; akşamdan itibaren sağanak

Rize 15°C – Çok bulutlu; aralıklı sağanak, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli

Samsun 15°C – Çok bulutlu ve yağışlı; gece kuvvetli sağanak bekleniyor

Trabzon 14°C – Çok bulutlu ve sağanak; yer yer kuvvetli