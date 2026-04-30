Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 Nisan Perşembe güncel hava durumu raporunu yayınladı.

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor - Resim: 2

Marmara, Akdeniz’in iç kesimleri, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu (Ardahan hariç) bölgeleri ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda aralıklı yağış bekleniyor. Yağışların güney ve iç kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde gerçekleşeceği bildirildi.

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor - Resim: 3

Yarın (Cuma) gece saatlerinden itibaren bazı bölgelerde yağışlar şiddetini artıracak. Trakya, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale, Yalova ve Tunceli çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor - Resim: 4

Yağışlı sistemin etki alanında ayrıca Adana, Konya, Karaman, Niğde, Sivas, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Gaziantep çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzey ve doğu kesimleri de yer alıyor. Sabah ve gece saatlerinde ise Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak.

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor - Resim: 5

BAZI İLLERDE KAR GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerde düşerek mevsim normallerinin altına inecek. Soğuyan havayla birlikte, yarın gece saatlerinde Kastamonu ve Sinop'un yüksek kesimlerinde yağışların karla karışık yağmura dönüşmesi bekleniyor. Rüzgarın yurdun kuzey kesimlerinde kuzey yönlerden, güney kesimlerinde ise güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor - Resim: 6

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğu açıklandı.

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor - Resim: 7

İşte bölge bölge güncel hava durumu raporu:

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor - Resim: 8

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) gece saatlerinde Trakya, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale ve Yalova çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağışların, yarın (Cuma) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağışların, yarın (Cuma) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağışların, yarın (Cuma) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAKARYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor - Resim: 9

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

MUĞLA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor - Resim: 10

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Adana çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor - Resim: 11

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Konya, Karaman, Niğde ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor - Resim: 12

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde Kastamonu ve Sinop'un yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle ve yarın (Cuma) gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor - Resim: 13

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor - Resim: 14

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Ardahan hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) gece saatlerinde Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor - Resim: 15

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimleri, Gaziantep çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor - Resim: 16

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, gece saatlerinde 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor - Resim: 17

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren 7 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, zamanla 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor - Resim: 18

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege’nin kuzeyi ile gece saatlerinde Kuzey Ege geneli sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinde kuzeyi ile gece saatlerinde geneli 6 ila 8; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinde kuzeyi 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi 2,5 m, akşam saatlerinden itibaren kuzeyi 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor - Resim: 19

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor - Resim: 20

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi, yağış ve pus anında orta; sis anında zayıf.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava durumu