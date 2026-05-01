Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 Mayıs Cuma güncel hava durumu raporunu yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.
Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, yurdun batı kesimlerinde hissedilir derecede azalarak 6 ila 10 derece düşmesi bekleniyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere yurdun büyük bir bölümünde yağışlar etkili olacak.
BU BÖLGELERDE KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR
Yağışlar Karaman dışında İç Anadolu, Kilis dışında Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde yüzünü gösterecek. Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde düşmesi beklenen yağışlar, güney ve iç kesimlerde gök gürültülü sağanağa dönüşecek. Akşam saatlerinden sonra ise Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde yağışların karla karışık yağmur şeklinde olması tahmin ediliyor.
Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı öngörülüyor. Yetkililer, bu bölgelerde meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.
FIRTINA SAATTE 60 KİLOMETRE HIZA ULAŞACAK
Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğusunda ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği belirtildi. Ancak Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğudan, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun batısında ise güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli rüzgar bekleniyor. Saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşacak fırtına nedeniyle, özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.
Kuvvetli yağış ve fırtınanın yanı sıra, yüksek kesimler için de kritik uyarılar paylaşıldı. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğu açıklandı.
İşte bölge bölge 1 Mayıs hava durumu raporu:
MARMARA
Parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak şeklinde görülecek yağışların, bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeydoğudan yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
İZMİR °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
MANİSA °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, (Karaman dışında) bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
KONYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 9°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
RİZE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güneybatı yönünden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, (Kilis dışında) bölgenin le saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerine kadar yer yer 7, akşam saatlerinden itibaren doğusu 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, öğle saatlerine kadar 6 ila 8; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, kuzeyi akşam saatlerinden itibaren 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Antalya Körfezi aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5, akşam saatlerinden itibaren batısı 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5, akşam saatlerinden itibaren batısı 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, akşam saatlerinden itibaren yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.