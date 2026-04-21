Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den Marmara ve Doğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Nisan Salı güncel hava durumu raporunu yayınladı.

Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den Marmara ve Doğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı - Resim: 1

Son hava durumu raporlarına göre, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği öngörülüyor. Marmara, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Samsun ve Bingöl çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış etkili olacak. Artvin'in iç kesimlerinde de görülecek yağışların, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde gerçekleşmesi bekleniyor.

1 18
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den Marmara ve Doğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı - Resim: 2

Meteoroloji, yağışların Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağını belirterek, bu bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulundu.

2 18
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den Marmara ve Doğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı - Resim: 3

RÜZGAR MARMARA'DA TERSİNE DÖNÜYOR

Hava sıcaklıklarındaki artış ve yağışlı sistemle birlikte rüzgarın durumu da netleşti. Rüzgarın Türkiye genelinde ağırlıklı olarak güney yönlerden esmesi beklenirken, Marmara Bölgesi'nde kuzey yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

3 18
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den Marmara ve Doğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı - Resim: 4

Yurdun batı ve iç kesimlerinde yağışlar etkili olurken, doğu bölgelerinde yüksek kar örtüsü risk yaratıyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor. Yetkililer, özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunduğunu raporlayarak bölge halkını uyardı.

4 18
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den Marmara ve Doğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı - Resim: 5

İşte bölge bölge 21 Nisan Salı güncel hava durumu raporu:

5 18
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den Marmara ve Doğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı - Resim: 6

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 22°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 23°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 20°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 23°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

6 18
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den Marmara ve Doğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı - Resim: 7

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Kütahya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

7 18
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den Marmara ve Doğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı - Resim: 8

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

BURDUR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

HATAY °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

ADANA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

8 18
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den Marmara ve Doğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı - Resim: 9

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

9 18
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den Marmara ve Doğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı - Resim: 10

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

10 18
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den Marmara ve Doğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı - Resim: 11

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Samsun çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

11 18
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den Marmara ve Doğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı - Resim: 12

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Bingöl çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KARS °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

MALATYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

12 18
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den Marmara ve Doğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı - Resim: 13

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

13 18
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den Marmara ve Doğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı - Resim: 14

DENİZLERDE HAVA

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Orta Karadeniz ile gece saatlerinde Batı Karadeniz’in geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağmurlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle ve akşam saatlerin batısı ile gece saatlerinde geneli kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah doğusu batıdan 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

14 18
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den Marmara ve Doğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı - Resim: 15

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 6 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, akşam saatlerinden itibaren 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

15 18
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den Marmara ve Doğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı - Resim: 16

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde Kuzey Ege’nin kuzeyi ile gece saatlerinde Kuzey Ege geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren yer yer 6; Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, sabah ve gece saatlerinde kuzeyi güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, akşam saatlerinden itibaren kuzeyi yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

16 18
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den Marmara ve Doğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı - Resim: 17

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah ve gece saatlerinde batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde doğusu 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

17 18
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den Marmara ve Doğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı - Resim: 18

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde 6 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

18 18
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava durumu