Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: Yağış, sis ve rüzgar etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Nisan Salı güncel hava durumu raporunu yayınladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Türkiye genelinde hava durumuna ilişkin en güncel değerlendirmeler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı.

1 19
Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: Yağış, sis ve rüzgar etkili olacak - Resim: 2

Yapılan son incelemelere göre, ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek.

2 19
Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: Yağış, sis ve rüzgar etkili olacak - Resim: 3

O İLLERDE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Afyonkarahisar, Ankara'nın kuzey ilçeleri, Konya, Bingöl, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış geçişleri yaşanacağı tahmin ediliyor. Yağışların yanı sıra görüş mesafesini etkileyecek hava olayları da tablonun bir parçası oldu. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis oluşacak.

3 19
Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: Yağış, sis ve rüzgar etkili olacak - Resim: 4

Hava sıcaklıklarında yurt genelinde sert bir dalgalanma yaşanmayacak ve sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek. Sadece yurdun kuzey kesimlerinde hava sıcaklığının 1 ila 3 derece azalacağı öngörülüyor. Rüzgar ise genellikle kuzeyli yönlerden esecek. Yurdun güneybatı kesimlerinde rüzgarın güneybatı ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

4 19
Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: Yağış, sis ve rüzgar etkili olacak - Resim: 5

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Aynı bölgelerde artan sıcaklık ve mevsimsel geçişlerin etkisiyle kar erimesi riskine karşı da bölge halkının ve yetkililerin tedbirli olması istendi.

5 19
Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: Yağış, sis ve rüzgar etkili olacak - Resim: 6

İşte bölge bölge güncel hava durumu raporu:

6 19
Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: Yağış, sis ve rüzgar etkili olacak - Resim: 7

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

7 19
Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: Yağış, sis ve rüzgar etkili olacak - Resim: 8

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin iç kesimleri çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 25°C
Parçalı bulutlu

8 19
Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: Yağış, sis ve rüzgar etkili olacak - Resim: 9

AKDENİZ


Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 24°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 24°C
Parçalı bulutlu

9 19
Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: Yağış, sis ve rüzgar etkili olacak - Resim: 10

İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Konya çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

KONYA °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

10 19
Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: Yağış, sis ve rüzgar etkili olacak - Resim: 11

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 17°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 18°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 19°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı bulutlu

11 19
Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: Yağış, sis ve rüzgar etkili olacak - Resim: 12

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 21°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 14°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 14°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 13°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

12 19
Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: Yağış, sis ve rüzgar etkili olacak - Resim: 13

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin doğusu ile Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

13 19
Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: Yağış, sis ve rüzgar etkili olacak - Resim: 14

DOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

MARDİN °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 22°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 26°C
Parçalı bulutlu

14 19
Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: Yağış, sis ve rüzgar etkili olacak - Resim: 15

DENİZLERDE HAVA

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

15 19
Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: Yağış, sis ve rüzgar etkili olacak - Resim: 16

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

16 19
Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: Yağış, sis ve rüzgar etkili olacak - Resim: 17

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

17 19
Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: Yağış, sis ve rüzgar etkili olacak - Resim: 18

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

18 19
Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: Yağış, sis ve rüzgar etkili olacak - Resim: 19

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.

19 19
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava durumu