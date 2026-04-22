Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak, çığ ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 Nisan Çarşamba güncel hava durumu raporunu yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Ülkenin birçok bölgesi yağmur, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkisine giriyor.

Özellikle Marmara'nın güney ve doğusu, Ege'nin kuzeyi ile Batı Karadeniz'de beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli geçeceği öngörüldüğünden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ O BÖLGELERİ VURACAK

Yapılan güncel tahminlere göre; Marmara bölgesi genelinde, Muğla hariç Ege'de ve Batı Akdeniz'de yağışlı hava etkili olacak. İç Anadolu'da Konya ve Karaman dışındaki iller ile Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in batı kesimlerinde sağanak geçişleri yaşanacak. Aynı zamanda Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde de yağmur ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Kuzeybatı kesimlerde hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece arasında azalarak mevsim normallerinin altına inecek. Buna karşın, doğu bölgelerinde sıcaklık değerleri 2 ila 4 derece artış göstererek mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Ülkenin geri kalan bölgelerinde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor ve değerler normalleri civarında seyretmeye devam edecek.

Rüzgarın ülke genelinde çoğunlukla güney ve güneybatı yönlerden esmesi bekleniyor. Ancak Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de rüzgarın yönü kuzey ve kuzeydoğuya dönecek. Bu üç bölgede hafif ve ara sıra orta kuvvette esecek olan rüzgarın, yer yer saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşarak kuvvetli fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlar için kritik bir uyarı yayımladı. Bu bölgelerde kar erimeleri ve çığ tehlikesi bulunduğundan bölge halkının dikkatli olması istendi.

İşte bölge bölge güncel hava durumu raporu:

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra İstanbul, Çanakkale, Yalova, Bursa, Birecik, Sakarya, Kocaeli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, (Muğla dışında) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, (Konya ve Karaman dışında) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun ve Trabzon çevrelerinin öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerine kadar doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerine kadar doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7, öğle saatlerine kadar güneyi güneydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi.

