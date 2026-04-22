Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak, çığ ve fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 Nisan Çarşamba güncel hava durumu raporunu yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Ülkenin birçok bölgesi yağmur, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkisine giriyor.
Özellikle Marmara'nın güney ve doğusu, Ege'nin kuzeyi ile Batı Karadeniz'de beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli geçeceği öngörüldüğünden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
ŞİDDETLİ YAĞIŞ O BÖLGELERİ VURACAK
Yapılan güncel tahminlere göre; Marmara bölgesi genelinde, Muğla hariç Ege'de ve Batı Akdeniz'de yağışlı hava etkili olacak. İç Anadolu'da Konya ve Karaman dışındaki iller ile Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in batı kesimlerinde sağanak geçişleri yaşanacak. Aynı zamanda Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde de yağmur ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Kuzeybatı kesimlerde hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece arasında azalarak mevsim normallerinin altına inecek. Buna karşın, doğu bölgelerinde sıcaklık değerleri 2 ila 4 derece artış göstererek mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Ülkenin geri kalan bölgelerinde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor ve değerler normalleri civarında seyretmeye devam edecek.
Rüzgarın ülke genelinde çoğunlukla güney ve güneybatı yönlerden esmesi bekleniyor. Ancak Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de rüzgarın yönü kuzey ve kuzeydoğuya dönecek. Bu üç bölgede hafif ve ara sıra orta kuvvette esecek olan rüzgarın, yer yer saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşarak kuvvetli fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
Öte yandan meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlar için kritik bir uyarı yayımladı. Bu bölgelerde kar erimeleri ve çığ tehlikesi bulunduğundan bölge halkının dikkatli olması istendi.
İşte bölge bölge güncel hava durumu raporu:
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra İstanbul, Çanakkale, Yalova, Bursa, Birecik, Sakarya, Kocaeli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, (Muğla dışında) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, (Konya ve Karaman dışında) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun ve Trabzon çevrelerinin öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLERDE HAVA
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerine kadar doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerine kadar doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7, öğle saatlerine kadar güneyi güneydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi.