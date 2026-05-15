Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak, fırtına ve toz taşınımı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkili olacak kuvvetli sağanak, fırtına ve toz taşınımına karşı uyardı. İşte bölge bölge 15 Mayıs güncel hava durumu raporu...
Türkiye genelinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu bir seyir izliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Ankara ve Eskişehir hariç İç Anadolu Bölgesi, Güney Ege, Akdeniz, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek.
Yağışların belirli bölgelerde şiddetini artırması bekleniyor. İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli sağanak görülecek. Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş'ın batısı, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevrelerinde de etkili olacak şiddetli yağışlar nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü sel, su baskını ve benzeri olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.
Hava sıcaklıklarında bölgeler arası belirgin farklılıklar yaşanıyor. Batı kesimlerinde sıcaklıkların 3 ila 5 derece artacağı tahmin edilirken, iç ve doğu kesimlerde sıcaklık değerleri 4 ila 6 derece birden azalacak.
Sabah saatlerinde Kıyı Ege ve Çanakkale çevrelerinde sis etkili olurken, gece saatlerine doğru Marmara, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun doğusu ve Karadeniz bölgelerinde yer yer sis ve pus oluşumu öngörülüyor.
FIRTINA VE ÇAMUR YAĞIŞI KABUSU BAŞLIYOR
Batı bölgelerde kuzey yönlerden, doğu kesimlerde ise güney yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette rüzgar esmesi bekleniyor. Ancak Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güneyli rüzgarların hızı saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşarak fırtına seviyesine çıkacak.
Bu bölgelerde kuvvetli fırtınanın yanı sıra toz taşınımı da yaşanacak. Havada asılı kalacak toz zerreleri çamur yağışına, görüş mesafesinde daralmaya ve hava kalitesinde ciddi azalmaya yol açacak. Yetkililer, rüzgar ve toz taşınımının yaratabileceği olumsuz koşullara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Çanakkale çevrelerinde, gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAKARYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege'nin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, K. Maraş'ın batısı, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir ve Ankara hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bitlis, Şırnak, Van ve Hakkari çevreleri ile zamanla bölgenin batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.
ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
VAN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli(40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Batı Karadeniz’in batısı sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusu batıdan 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinde 3 ila 5, sabah ve öğle saatlerinde doğusu batıdan 6 ila 8 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, doğusu yer yer 3,5 m. Görüş: İyi, pus ve yağış anında orta; sis anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli, öğle saatlerinden sonra Güney Ege’nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de batı ve güneybatıdan, güneyi batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle ve akşam saatlerinde güneyi 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile öğle saatlerinde Antalya Körfezi aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 4 ila 6, gece saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,0 m, gece saatlerinde 0,25 ila 0,50 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.