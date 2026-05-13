Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: Hangi bölgelerde yağmur bekleniyor?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayımladığı son değerlendirme raporuyla Türkiye'nin birçok bölgesi için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. İşte bölge bölge 13 Mayıs hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkisinde kalması öngörülüyor.

SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜSÜ ETKİLİ OLACAK

Hazırlanan rapora göre yurdun büyük bir bölümünde yağışlı hava dalgası hakim olacak. Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri ile Akdeniz'in doğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülecek. Yağışlı sistemin ayrıca İç Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey bölümlerinde de etkisini göstermesi bekleniyor.

Genel hava tahminlerinin yanı sıra, kurum tarafından bölgesel bir kuvvetli yağış uyarısı da yayımlandı. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda bugün (Çarşamba) beklenen yağışların yerel düzeyde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, meydana gelebilecek olası olumsuzluklara karşı ilgililerin ve bölgedeki vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

Hava sıcaklığı değerlerinde ise yurt genelinde önemli bir değişiklik yaşanmayacağı açıklandı. Sıcaklıkların batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında kalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise yurdun genelinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra da orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi ile Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ağrı, Kars, Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Kuzey Ege’nin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, açıkları güneybatıdan, güneyi öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı sabah saatlerinde kuzeybatıdan, kuzeyi öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, batısı öğle saatlerinde 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.

