Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış ve fırtına uyarısı: Sıcaklıklar düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Haziran Cumartesi güncel hava durumu raporunu yayınladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış ve fırtına uyarısı: Sıcaklıklar düşecek - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde yağışlı bir havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış ve fırtına uyarısı: Sıcaklıklar düşecek - Resim: 2

Tahminler doğrultusunda Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanacak. Ayrıca Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinde de benzer yağışlı havanın etkisini göstermesi öngörülüyor.

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış ve fırtına uyarısı: Sıcaklıklar düşecek - Resim: 3

Beklenen yağışların bazı bölgelerde şiddetini artırması öngörülüyor. İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu genelinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı bildirildi. Bunun yanı sıra Edirne’nin güneyi, Çanakkale, Adana, Osmaniye, Çorum ve Tokat çevreleri ile Hatay'ın batı kesimlerinde de sağanak yağışın etkili ve şiddetli olması bekleniyor.

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış ve fırtına uyarısı: Sıcaklıklar düşecek - Resim: 4

BATI KESİMLERDE SICAKLIKLAR DÜŞÜŞE GEÇİYOR

Hava sıcaklıklarında bölgesel farklılıklar yaşanacak. Batı kesimlerde termometrelerin 5 ila 7 derece arasında bir düşüş göstermesi beklenirken, yurdun geri kalan bölgelerinde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış ve fırtına uyarısı: Sıcaklıklar düşecek - Resim: 5

RÜZGARIN HIZI SAATTE 60 KİLOMETREYİ BULACAK

Rüzgarın genel olarak kuzeyli yönlerden, yurdun doğu kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Ancak Marmara Bölgesi, Kuzey Ege kıyıları ve Doğu Anadolu’nun batısında rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenerek hızının saatte 40 ile 60 kilometreye ulaşması bekleniyor.

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış ve fırtına uyarısı: Sıcaklıklar düşecek - Resim: 6

İşte bölge bölge güncel hava durumu raporu:

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış ve fırtına uyarısı: Sıcaklıklar düşecek - Resim: 7

MARMARA

Parçalı ve zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne'nin güneyi ve Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi tahmin ediliyor.

BURSA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış ve fırtına uyarısı: Sıcaklıklar düşecek - Resim: 8

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış ve fırtına uyarısı: Sıcaklıklar düşecek - Resim: 9

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin iç kesimleri ile Adana ve Osmaniye çevreleri ve Hatay'ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış ve fırtına uyarısı: Sıcaklıklar düşecek - Resim: 10

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

NEVŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış ve fırtına uyarısı: Sıcaklıklar düşecek - Resim: 11

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BARTIN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış ve fırtına uyarısı: Sıcaklıklar düşecek - Resim: 12

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çorum ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlrinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlrinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlrinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış ve fırtına uyarısı: Sıcaklıklar düşecek - Resim: 13

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı ile Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış ve fırtına uyarısı: Sıcaklıklar düşecek - Resim: 14

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gaziantep ve Kilis çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış ve fırtına uyarısı: Sıcaklıklar düşecek - Resim: 15

DENİZLERDE HAVA

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı 4 ila 6 yer yer 7; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Batı Karadeniz'in batısı yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış ve fırtına uyarısı: Sıcaklıklar düşecek - Resim: 16

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, akşam saatlerinde 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış ve fırtına uyarısı: Sıcaklıklar düşecek - Resim: 17

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7, sabah saatlerinde güneyi 3 ila 5, bugün akşam saatlerinde güneyi 6 ila 8; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 yer yer 7, bugün akşam saatlerinde kuzeyi 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış ve fırtına uyarısı: Sıcaklıklar düşecek - Resim: 18

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi güneyli yönlerden 3 ila 5, batısı öğle saatlerinden sonra yer yer 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısı 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış ve fırtına uyarısı: Sıcaklıklar düşecek - Resim: 19

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5, bugün akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.

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