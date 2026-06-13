Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış ve fırtına uyarısı: Sıcaklıklar düşecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Haziran Cumartesi güncel hava durumu raporunu yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde yağışlı bir havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Tahminler doğrultusunda Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanacak. Ayrıca Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinde de benzer yağışlı havanın etkisini göstermesi öngörülüyor.
Beklenen yağışların bazı bölgelerde şiddetini artırması öngörülüyor. İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu genelinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı bildirildi. Bunun yanı sıra Edirne’nin güneyi, Çanakkale, Adana, Osmaniye, Çorum ve Tokat çevreleri ile Hatay'ın batı kesimlerinde de sağanak yağışın etkili ve şiddetli olması bekleniyor.
BATI KESİMLERDE SICAKLIKLAR DÜŞÜŞE GEÇİYOR
Hava sıcaklıklarında bölgesel farklılıklar yaşanacak. Batı kesimlerde termometrelerin 5 ila 7 derece arasında bir düşüş göstermesi beklenirken, yurdun geri kalan bölgelerinde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGARIN HIZI SAATTE 60 KİLOMETREYİ BULACAK
Rüzgarın genel olarak kuzeyli yönlerden, yurdun doğu kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Ancak Marmara Bölgesi, Kuzey Ege kıyıları ve Doğu Anadolu’nun batısında rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenerek hızının saatte 40 ile 60 kilometreye ulaşması bekleniyor.
İşte bölge bölge güncel hava durumu raporu:
MARMARA
Parçalı ve zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne'nin güneyi ve Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi tahmin ediliyor.
BURSA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin iç kesimleri ile Adana ve Osmaniye çevreleri ve Hatay'ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BURDUR °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
NEVŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BARTIN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
BOLU °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çorum ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlrinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlrinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlrinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı ile Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gaziantep ve Kilis çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı 4 ila 6 yer yer 7; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Batı Karadeniz'in batısı yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, akşam saatlerinde 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7, sabah saatlerinde güneyi 3 ila 5, bugün akşam saatlerinde güneyi 6 ila 8; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 yer yer 7, bugün akşam saatlerinde kuzeyi 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi güneyli yönlerden 3 ila 5, batısı öğle saatlerinden sonra yer yer 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısı 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5, bugün akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.