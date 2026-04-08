Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar düşüyor, birçok bölgede kuvvetli yağış ve zirai don bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Nisan Çarşamba güncel hava durumu raporunu yayımladı.
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 7 derece azalıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde çok bulutlu bir hava hakim olurken, birçok bölgede sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.
YAĞIŞLAR YURT GENELİNE YAYILIYOR
Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van ve Iğdır hariç yağış bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde ise Balıkesir, Yalova, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevreleri yağış alacak. Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülecek olan yağışlar, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şekline dönüşecek.
Meteoroloji, yağışların bazı bölgelerde şiddetini artıracağını bildirdi. Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kayseri, Sivas, Malatya, Muş ve Bingöl çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.
RÜZGARIN HIZI SAATTE 60 KİLOMETREYİ BULACAK
Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzeybatısında rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Akdeniz’in doğusu ve iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda ise rüzgar güneyli yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla esecek. Batı kesimlerde ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette rüzgar geçişleri görülecek. Fırtına düzeyine yaklaşan bu rüzgarlara karşı tedbirli olunması istendi.
ÇİFTÇİLERE CUMARTESİ GÜNÜNE KADAR ZİRAİ DON İKAZI
Kuzey ve iç bölgelerdeki soğumaya bağlı olarak tarım arazilerinde zirai don tehlikesi ortaya çıkıyor. Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif zirai don görülecek.
Çarşambayı perşembeye bağlayan geceden itibaren ise İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde don riskinin orta, yer yer kuvvetli seviyeye çıkacağı tahmin ediliyor. Cumartesi gününe kadar devam edecek bu tehlikeye karşı başta üretici ve çiftçiler olmak üzere tüm vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlar için çığ tehlikesi uyarısı yapıldı. Meteoroloji, bu bölgelerde aynı zamanda kar erimesi riskinin de bulunduğunu belirtti. Hava sıcaklıklarında ise kuzey ve iç kesimlerdeki hissedilir düşüş haricinde, yurdun diğer yerlerinde önemli bir değişiklik yaşanmayacak.
İşte bölge bölge 8 Nisan Çarşamba hava durumu raporu:
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Balıkesir, Yalova, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EDİRNE °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAKARYA °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı
EGE
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; İç Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin doğusu ve iç kesimleri güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı
BURDUR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
HATAY °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sivas ve Kayseri çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeybatısında, kuzeyli yönlerden, güney ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KONYA °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 8°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
DÜZCE °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
RİZE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Van ve Iğdır hariç) yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzeyi ile Malatya, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 9°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. yağışların akşam saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
VAN °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, akşam 8; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, günün ilk saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6 doğusu 5 ila 7, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, akşam yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve kuzeybatı, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyi güneydoğudan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusu güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, batısı 5 ila 7 yer yer 8 ; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7 yer yer 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.