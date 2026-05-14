Meteoroloji'den yurt geneline sağanak yağış ve fırtına uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi hariç tüm Türkiye için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. İşte bölge bölge 14 Mayıs güncel hava durumu raporu...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Meteoroloji'den yurt geneline sağanak yağış ve fırtına uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son meteorolojik değerlendirmeler, yurt genelindeki hava sisteminin detaylarını ortaya koydu. Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu bir periyoda girdiği kaydedilirken, beklenen yağışların sınırları ve şiddeti netleşti.

1 20
Meteoroloji'den yurt geneline sağanak yağış ve fırtına uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor - Resim: 2

KUVVETLİ YAĞIŞ O İLLERİ VURACAK

Tahminlere göre yağışlar, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Orta Karadeniz hatlarında şiddetini artıracak. Sakarya, Bursa, Bilecik çevreleri, Çanakkale’nin doğusu, Isparta çevreleri, Burdur’un doğusu ve Antalya’nın iç ve doğu kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli geçmesi bekleniyor. Ayrıca Konya’nın kuzey ve batı ilçeleri, Sinop, Giresun çevreleri, Elazığ’ın kuzeyi ile Tunceli ve Bingöl çevreleri de yerel kuvvetli sağanakların hedefinde olacak.

2 20
Meteoroloji'den yurt geneline sağanak yağış ve fırtına uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor - Resim: 3

Yağışlı sistemle birlikte hava sıcaklıklarında da belirgin değişimler yaşanacak. İç ve batı bölgelerde termometrelerin 4 ila 6 derece arasında düşeceği hesaplanırken, doğu bölgelerinde sıcaklıklar tam tersi bir ivmeyle 3 ila 5 derece artış gösterecek. Ülkenin geri kalanında ise sıcaklık değerlerinde önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

3 20
Meteoroloji'den yurt geneline sağanak yağış ve fırtına uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor - Resim: 4

SAATTE 70 KİLOMETREYE ULAŞAN FIRTINA BEKLENİYOR

Rüzgarın genel hatlarıyla güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında rüzgarın karakteri değişecek. Bu bölgelerde güneyli yönlerden kuvvetini artırması beklenen rüzgarın, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde saatte 40 ila 70 kilometre hıza ulaşacağı tahmin ediliyor.

4 20
Meteoroloji'den yurt geneline sağanak yağış ve fırtına uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor - Resim: 5

Meteoroloji, paylaştığı raporun uyarılar bölümünde olumsuz şartlara karşı vatandaşlara ve ilgililere çağrı yaptı. Kuvvetli yağış uyarısı kapsamında; İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Sakarya, Bursa, Bilecik çevreleri, Çanakkale’nin doğusu, Isparta çevreleri, Burdur’un doğusu, Antalya’nın iç ve doğusu, Konya’nın kuzey ve batı ilçeleri, Sinop, Giresun çevreleri, Elazığ’ın kuzeyi ile Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yaşayanların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

5 20
Meteoroloji'den yurt geneline sağanak yağış ve fırtına uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor - Resim: 6

Kuvvetli rüzgar uyarısı kapsamında ise rüzgarın fırtına seviyesine çıkacağı İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında oluşabilecek risklere karşı yetkililerin ve vatandaşların hazırlıklı olması istendi.

6 20
Meteoroloji'den yurt geneline sağanak yağış ve fırtına uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor - Resim: 7

İşte bölge bölge 14 Mayıs güncel hava durumu raporu...

7 20
Meteoroloji'den yurt geneline sağanak yağış ve fırtına uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor - Resim: 8

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale’nin doğusu, Balıkesir'in güney ve batısı, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

8 20
Meteoroloji'den yurt geneline sağanak yağış ve fırtına uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor - Resim: 9

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; İç Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

9 20
Meteoroloji'den yurt geneline sağanak yağış ve fırtına uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor - Resim: 10

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Isparta çevreleri, Burdur’un doğusu, Antalya’nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

ADANA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç ve doğu kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

10 20
Meteoroloji'den yurt geneline sağanak yağış ve fırtına uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor - Resim: 11

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzey ve doğusu ile Konya’nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve batı ilçelerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

NEVŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

11 20
Meteoroloji'den yurt geneline sağanak yağış ve fırtına uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor - Resim: 12

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

12 20
Meteoroloji'den yurt geneline sağanak yağış ve fırtına uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor - Resim: 13

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

13 20
Meteoroloji'den yurt geneline sağanak yağış ve fırtına uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor - Resim: 14

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Elazığ’ın kuzeyi ile Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

14 20
Meteoroloji'den yurt geneline sağanak yağış ve fırtına uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor - Resim: 15

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN 17°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 16°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

15 20
Meteoroloji'den yurt geneline sağanak yağış ve fırtına uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor - Resim: 16

DENİZLERDE HAVA

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, sabah saatlerinde batısı ile zamanla geneli kuzeybatıdan 3 ila 5, gece 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, gece doğusu 2,5 m Görüş: İyi, yağış anında orta.

16 20
Meteoroloji'den yurt geneline sağanak yağış ve fırtına uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor - Resim: 17

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

17 20
Meteoroloji'den yurt geneline sağanak yağış ve fırtına uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor - Resim: 18

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyi 4 ila 6; Güney Ege'de batı ve güneybatı, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyi 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, öğle saatlerinden sonra güneyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

18 20
Meteoroloji'den yurt geneline sağanak yağış ve fırtına uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor - Resim: 19

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatı, öğle kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, öğle saatlerinden sonra yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

19 20
Meteoroloji'den yurt geneline sağanak yağış ve fırtına uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor - Resim: 20

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 1,00 m, Görüş: İyi.

20 20
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava durumu