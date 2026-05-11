Bugün hava nasıl olacak? MGM o illeri tek tek sıraladı: Gök gürültülü sağanak geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İstanbul ve Kocaeli'nin de bulunduğu çok sayıda il için yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. İşte 11 Mayıs Pazartesi güncel hava durumu raporu...
Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olurken, birçok bölge için yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji verilerine göre; İstanbul, Kocaeli, Edirne, Kırklareli, Bilecik ve Sakarya çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor.
İç Anadolu Bölgesi'nde Konya ve Karaman hariç tüm illerde yağış geçişleri tahmin edilirken; Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz geneli de yağışlı havanın etkisi altında kalacak. Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile bölgedeki Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Muş çevrelerinde de gökyüzü hareketli olacak ve yağışlar yer yer etkisini hissettirecek.
DOĞUDA SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklıklarında ise bölgesel bir ayrışma yaşanıyor. Doğu kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, ülkenin geri kalanında termometreler mevsim normalleri civarında değerler gösterecek.
Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, zaman zaman ise orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Gökyüzündeki bulutlanmanın yerel yağışlarla birleşmesiyle birlikte, vatandaşların ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olması önem arz ediyor.
İşte bölge bölge 11 Mayıs Pazartesi güncel hava durumu raporu...
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Edirne, Kırklareli, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 30°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 30°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 27°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
BURDUR °C, 26°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 29°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Konya ve Karaman hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Muş çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısı güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.