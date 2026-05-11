Bugün hava nasıl olacak? MGM o illeri tek tek sıraladı: Gök gürültülü sağanak geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İstanbul ve Kocaeli'nin de bulunduğu çok sayıda il için yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. İşte 11 Mayıs Pazartesi güncel hava durumu raporu...

Simge Sarıyar
Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olurken, birçok bölge için yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji verilerine göre; İstanbul, Kocaeli, Edirne, Kırklareli, Bilecik ve Sakarya çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor.

İç Anadolu Bölgesi'nde Konya ve Karaman hariç tüm illerde yağış geçişleri tahmin edilirken; Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz geneli de yağışlı havanın etkisi altında kalacak. Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile bölgedeki Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Muş çevrelerinde de gökyüzü hareketli olacak ve yağışlar yer yer etkisini hissettirecek.

DOĞUDA SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklıklarında ise bölgesel bir ayrışma yaşanıyor. Doğu kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, ülkenin geri kalanında termometreler mevsim normalleri civarında değerler gösterecek.

Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, zaman zaman ise orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Gökyüzündeki bulutlanmanın yerel yağışlarla birleşmesiyle birlikte, vatandaşların ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olması önem arz ediyor.

İşte bölge bölge 11 Mayıs Pazartesi güncel hava durumu raporu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Edirne, Kırklareli, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 30°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 30°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 27°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu

BURDUR °C, 26°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 29°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Konya ve Karaman hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Muş çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısı güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava durumu sağanak yağış