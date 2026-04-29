Bugün hava nasıl olacak? O illerde yaşayanlar dikkat, Meteoroloji peş peşe uyardı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Nisan Çarşamba güncel hava durumu raporunu yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek.
Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olması beklenirken, yurdun birçok bölgesinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle Van'ın doğu kesimlerinde yağışların şiddetini artırması, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde ise çığ ve kar erimesi risklerinin ortaya çıkması öngörülüyor.
SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜSÜ GELİYOR
Tahminlere göre Doğu Anadolu’nun doğusu (Ardahan ve Iğdır hariç), Antalya’nın iç kesimleri, Isparta'nın doğusu, Mersin'in iç kesimleri ile Adana ve Osmaniye çevrelerinde sağanak yağış görülecek. Yağışlı havanın Kahramanmaraş'ın batısı, Kastamonu'nun güneyi, Çankırı'nın doğusu, Çorum'un batısı, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Bingöl, Batman, Siirt ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır'ın doğusunda da yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor.
Ayrıca Marmara'nın doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, ülkenin güneybatı kesimlerinde güneybatı ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bildirildi.
Meteoroloji, yağış haritasında Van ili için özel bir uyarıda bulundu. Yağışların, Van’ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği açıklandı. Bölgede meydana gelebilecek olası olumsuzluklara karşı halkın dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.
Bölgesel olarak yapılan bir diğer önemli uyarı ise Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için yapıldı. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor. Yetkililer, bu alanlarda çığ düşmesinin yanı sıra kar erimesi riskine karşı da tedbir alınması gerektiğini bildirdi.
İşte bölge bölge güncel hava durumu raporu:
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, Antalya’nın iç kesimleri ile Isparta'nın doğusu, Mersin'in iç kesimleri, Adana, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
HATAY °C, 24°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Niğde çevreleri ile Çankırı'nın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
KONYA °C, 22°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Öğleden sonra Kastamonu'nun güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 19°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Çorum'un batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 14°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu (Ardahan ve Iğdır haric) ile Bingöl çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Van’ın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra Batman, Siirt ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
DENİZLERDE HAVA
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren doğusu 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in doğusu 2,5 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 sabah saatlerinde kuzeyi 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, sabah saatlerinde Güney Ege'nin kuzeyi yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, batısı kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren geneli batı ve güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.