Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artıyor: Meteoroloji'den toz taşınımı ve çığ uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece artacağını duyurdu. Sıcaklık artışıyla birlikte batı bölgeleri için toz taşınımı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimleri için ise çığ ve kar erimesi uyarısı yapıldı.
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkarak 4 ila 6 derece artış gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde beklenen ısınmaya batı bölgelerinde toz taşınımı, doğu bölgelerinde ise çığ riski eşlik ediyor.
YURT GENELİNDE PARÇALI BULUTLU HAVA HAKİM OLACAK
Meteoroloji'nin paylaştığı son verilere göre, ülke genelinin parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Batı kesimlerde ise yer yer çok bulutlu bir hava görülecek. Sıcaklıkların tüm bölgelerde 4 ila 6 derece artması öngörülürken, rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde ise batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Ayrıca sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis, Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyinde ise buzlanma ve don olayı meydana gelecek.
BATI BÖLGELERİNE TOZ TAŞINIMI UYARISI
Hava sıcaklıklarındaki artışla birlikte, ülkenin batı kesimlerinde toz taşınımı görüleceği açıklandı. MGM, toz taşınımının batı bölgelerde yer yer etkili olmasının beklendiğini belirterek bu durumun yaratacağı olumsuzluklara karşı resmi bir uyarı yayımladı. Söz konusu doğa olayının hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalara neden olacağı bildirildi.
Isınan havanın doğu bölgelerinde farklı meteorolojik riskler yaratacağı kaydedildi. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor. MGM tarafından yapılan çığ tehlikesi uyarısında, özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yer alan yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde yaşayanların yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli olmaları istendi.
İşte bölge bölge hava durumu raporu:
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
BURDUR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ADANA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde yer yer pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile kuzeyinde buzlanma ve don olayı görüleceği bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde Batı Karadeniz’in batısı yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren doğusu 4 ila 6, gece doğusu 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren batısı 4 ila 6, gece batısı 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde doğusu yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle ve akşam saatlerinde doğusu 6 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah ve akşam saatlerinde kuzeyi 4 ila 6, gece saatlerinde kuzeyi 7; Güney Ege'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, gece saatlerinde doğusunun açıkları 5 ila 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Doğu Akdeniz’in doğusunun açıkları 2,5 m. Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer ye pus ve sisli. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.