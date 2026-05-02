Bugün hava nasıl olacak? Türkiye genelinde sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Mayıs Cumartesi güncel hava durumu raporunu yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. 

Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Şanlıurfa'nın doğusunda yağış etkisini gösterecek. Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarında yurdun batı kesimlerinde 6 ila 10 derece arasında hissedilir bir düşüş yaşanması bekleniyor.

BU İLLERE DİKKAT

Yağışlar genel olarak yağmur ve sağanak, güney ve iç kesimlerde ise gök gürültülü sağanak şeklinde düşecek. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Kuzey Ege'nin yükseklerinde ise yağışlar karla karışık yağmur ve kar olarak görülecek.

Yağışların özellikle İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç kesimleri, Isparta, Ordu, Tokat, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt ve Batman çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca Konya'nın batısı, Samsun'un doğusu ile Diyarbakır'ın kuzey ve doğusunda da kuvvetli yağış etkili olacak.

SAATTE 70 KİLOMETREYİ BULACAK

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğusunda ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgarın kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve saatte 40-70 kilometre hıza ulaşarak kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun batısında ise rüzgarın güneybatı yönlerinden saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.

Meteoroloji, beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç kesimleri, Isparta, Ordu, Tokat, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Batman, Konya'nın batısı, Samsun'un doğusu ve Diyarbakır'ın doğusunda yaşayan vatandaşları uyardı. Bu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceği belirtildi.

Marmara ve Kuzey Ege ile İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun batısında beklenen fırtına ve kuvvetli rüzgar sebebiyle ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.

Öte yandan, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ve kar erimesi riski bulunduğu bildirildi.

İşte bölge bölge 2 Mayıs güncel hava durumu raporu:

MARMARA

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeydoğudan yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi (40-70 km/sa) bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı çok bulutlu, yağmurlu, gece saatlerinden sonra yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu

MANİSA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Burdur'un doğusu, Isparta çevreleri ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gö gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusu ile Konya'nın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden sonra yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı çok bulutlu aralıklı yağmulu, gece saatlerinden sonra yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu, Tokat çevreleri ile Samsun'un doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güneybatı yönünden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KARS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

MALATYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt ve Batman çevreleri ile Diyarbakır'ın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

DİYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MARDİN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinde doğusu 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu ve açıkları sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege'nin kuzeyi sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, kuzeyi 2,0 ila 3,0 m, yer yer 4,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.

