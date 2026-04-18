Bugün hava nasıl olacak? Türkiye genelinde sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Nisan Cumartesi güncel hava durumu raporunu yayınladı.

Simge Sarıyar
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Hava sıcaklıklarının İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde 8 ila 10 derece, diğer bölgelerde ise 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Muğla, Ankara, Çankırı, Sivas, Tunceli, Bingöl ve Muş çevreleri ile Antalya'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli geçmesi öngörülüyor. Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Şanlıurfa, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde ise yağışların yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Beklenen kuvvetli yağışlar sebebiyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, fırtına ve hortum ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

GÖKTEN ÇAMUR YAĞABİLİR

Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toz taşınımının yer yer etkili olacağı tahmin ediliyor. Bu durumun hava kalitesinde azalmaya ve görüş mesafesinde düşüşe yol açması bekleniyor. Ayrıca kuvvetli yağış uyarılarının yapıldığı bu bölgelerde, toz taşınımı ile birlikte çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar meydana gelebileceği bildirildi.

Rüzgarın batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde tehlikeli boyutlara ulaşacağı açıklandı. Bu bölgede rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

İşte bölge bölge 18 Nisan Cumartesi güncel hava durumu raporu:

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Sakarya, Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu kesimlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ankara, Çankırı ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km /saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KARS °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

MALATYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

VAN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzey ve doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren doğusu batı ve güneybatıdan 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren doğusu güneybatıdan 5 ila 7, sabah doğusunun açıkları güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, gece saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde 6 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, öğle saatlerinde yer yer 2,0 m. Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, güneyi aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeyi ile açıkları 8; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyi kuzeydoğudan yer yer 7 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, sabah ve öğle saatlerinde doğusu doğudan 6; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah ve öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: Orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, sabah kuzeybatıdan, akşam saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

