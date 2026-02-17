Bugün hava nasıl olacak? Yağış, toz taşınımı ve fırtına bir arada...

MARMARA BÖLGESİ

Bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden sonra batı kesimler ile İstanbul ve Bursa çevrelerinde kuvvetli, Çanakkale ve Balıkesir'in batısında ise çok kuvvetli yağış bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden 40-70 km/saat hızla fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Edirne: 13°C - Çok bulutlu, aralıklı ve yer yer kuvvetli sağanak yağışlı.

İstanbul: 16°C - Çok bulutlu, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı.

Kırklareli: 12°C - Çok bulutlu, aralıklı ve yer yer kuvvetli sağanak yağışlı.

Kocaeli: 21°C - Çok bulutlu ve sağanak yağışlı.