Bugün hava nasıl olacak? Yağış, toz taşınımı ve fırtına bir arada...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan günlük hava durumu raporuna göre, yurdun büyük bölümünde olumsuz hava koşulları etkili olacak. Toplam 39 il için "sarı kodlu" uyarı yapılırken; kuvvetli sağanak, fırtına, toz taşınımı ve çığ riskine karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.
Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve batısında yağış bekleniyor. Kars ve Iğdır dışındaki Doğu Anadolu genelinde ve sabah saatlerinde Samsun çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak görülecek.
Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak etkili olurken, akşam saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı tahmin ediliyor.
Yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz, İstanbul, Bursa, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Van'ın güneyi ve Hakkari'de kuvvetli olması bekleniyor. Özellikle Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimleri, Antalya’nın doğu ilçeleri, Çanakkale, İzmir'in güneyi ve Balıkesir'in batısında yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı öngörülüyor.
ÇIĞ, DON VE TOZ TAŞINIMI RİSKİ
Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki dik yamaçlarda çığ ve kar erimesi riski bulunuyor.
Ayrıca Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Bu bölgelerde ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşüş ve çamur yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
MARMARA BÖLGESİ
Bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden sonra batı kesimler ile İstanbul ve Bursa çevrelerinde kuvvetli, Çanakkale ve Balıkesir'in batısında ise çok kuvvetli yağış bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden 40-70 km/saat hızla fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.
Edirne: 13°C - Çok bulutlu, aralıklı ve yer yer kuvvetli sağanak yağışlı.
İstanbul: 16°C - Çok bulutlu, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı.
Kırklareli: 12°C - Çok bulutlu, aralıklı ve yer yer kuvvetli sağanak yağışlı.
Kocaeli: 21°C - Çok bulutlu ve sağanak yağışlı.
EGE BÖLGESİ
Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Kıyı Ege ve Manisa'da kuvvetli; İzmir'in güneyi, Aydın ve Muğla kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olması tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyden 40-70 km/saat hızla esmesi bekleniyor.
Afyonkarahisar: 13°C - Çok bulutlu, akşam ve gece yer yer kuvvetli sağanak yağışlı.
Aydın: 16°C - Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli, kıyılarda şiddetli sağanak yağışlı.
İzmir: 15°C - Çok bulutlu, öğleden itibaren kuvvetli, güneyde çok kuvvetli sağanak yağışlı.
Muğla: 12°C - Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli, kıyılarda şiddetli sağanak yağışlı.
AKDENİZ BÖLGESİ
Bölge genelinin aralıklı sağanak, kıyıların ise gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların bölge genelinde kuvvetli, Antalya'nın doğusunda ise çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar güney yönlerden 40-70 km/saat hızla esecek.
Adana: 18°C - Çok bulutlu, öğleden itibaren kuvvetli sağanak yağışlı.
Antalya: 18°C - Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli, doğusunda şiddetli sağanak yağışlı.
Hatay: 17°C - Çok bulutlu, öğleden itibaren kuvvetli sağanak yağışlı.
Isparta: 11°C - Çok bulutlu, akşamdan itibaren kuvvetli sağanak yağışlı.
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı bir hava bekleniyor. Akşam saatlerinden sonra Eskişehir, Konya, Karaman ve Ankara'nın batısında yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar güneyden 40-70 km/saat hızla esecek.
Ankara: 14°C - Çok bulutlu, akşam batı çevreleri yer yer kuvvetli sağanak yağışlı.
Eskişehir: 15°C - Çok bulutlu, akşam yer yer kuvvetli sağanak yağışlı.
Konya: 14°C - Çok bulutlu, akşam yer yer kuvvetli sağanak yağışlı.
Sivas: 15°C - Çok bulutlu, sabah ve öğle aralıklı sağanak yağışlı.
BATI KARADENİZ
Bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde rüzgarın güneyden 40-70 km/saat hızla esmesi bekleniyor.
Bolu: 14°C - Çok bulutlu, öğleden itibaren sağanak yağışlı.
Düzce: 19°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
Sinop: 19°C - Çok bulutlu, sabah sağanak yağışlı.
Zonguldak: 17°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimler ile Samsun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerde 40-70 km/saat, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise yer yer 50-80 km/saat hızla fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgede çığ, kar erimesi ve toz taşınımı riski bulunuyor.
Amasya: 18°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle sağanak yağışlı.
Artvin: 19°C - Parçalı ve çok bulutlu, akşam yer yer yağmurlu.
Samsun: 22°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah sağanak yağışlı.
Trabzon: 19°C - Parçalı ve çok bulutlu.
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Kars ve Iğdır hariç bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden sonra kuzeydoğuda karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Van'ın güneyi ve Hakkari'de yağışların kuvvetli olması öngörülüyor. Bölgede buzlanma, don, çığ, kar erimesi ve toz taşınımı tehlikesi bulunuyor.
Erzurum: 8°C - Çok bulutlu, akşamdan sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı.
Kars: 6°C - Parçalı ve çok bulutlu.
Malatya: 12°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
Van: 12°C - Çok bulutlu, akşam güney çevreleri kuvvetli yağmurlu, gece kuzeyinin yüksekleri karla karışık yağmurlu.
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Bölgenin batısı ile Diyarbakır ve Siirt çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğusunda toz taşınımı bekleniyor.
Diyarbakır: 15°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı.
Gaziantep: 12°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğleden itibaren sağanak yağışlı.
Siirt: 15°C - Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece sağanak yağışlı.
Şanlıurfa: 13°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve gece sağanak yağışlı.