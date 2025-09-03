Bugün kandil mi, 3 Eylül ne kandili?
Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında artan kandil paylaşımları, “Bugün kandil mi, 3 Eylül ne kandili?” sorularını gündeme taşıdı. Milyonlarca Müslüman’ın merakla beklediği Mevlid Kandili’ne dair detaylar, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2025 dini günler takvimiyle netleşti.
Diyanet’in yayımladığı takvime göre, 2025 yılının dördüncü kandili 3 Eylül Çarşamba günü idrak ediliyor. Bugün, İslam alemi için büyük önem taşıyan Mevlid Kandili. Bu özel gece, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in dünyaya gelişinin yıl dönümü olarak kutlanıyor.
Mevlid Kandili, hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk geliyor. Bu gece, sadece bir doğum günü değil; aynı zamanda insanlığa rahmet olarak gönderilen son peygamberin doğumunu anma vesilesi olarak kabul ediliyor.
Müslümanlar bu geceyi, camilerde düzenlenen mevlid programlarıyla ve evlerinde ibadetle geçiriyor. Dua, namaz, tesbihat ve salavatlarla ihya edilen bu özel gece, maneviyatın doruk noktaya ulaştığı zaman dilimlerinden biri.
Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Vakit Hesaplama Sistemi’ne göre, Mevlid Kandili 3 Eylül 2025 Çarşamba akşam ezanıyla birlikte başlayacak ve 4 Eylül sabahına kadar devam edecek.
MEVLİD NE DEMEK? BU GECE NİÇİN KUTLANIYOR?
“Mevlid” kelimesi Arapça kökenli olup “doğmak, doğum zamanı veya doğum yeri” anlamına gelir. “Mevlid Kandili” ise Hz. Muhammed’in doğum gecesini ifade eder. Bu gecenin kutlanması, İslam kültüründe asırlardır süregelen bir gelenektir.
Bu özel gece boyunca camilerde mevlid okunur, dualar edilir, salavatlar getirilir. Aynı zamanda bireysel ibadetler de artar. Müminler, bu manevi atmosferde Allah’a yönelerek af diler, sevdikleriyle helalleşir, hayır ve hasenatta bulunur.
2025’İN DİĞER KANDİLLERİ NE ZAMAN İDRAK EDİLDİ?
2025 yılı içerisinde şu ana kadar üç kandil gecesi geride kaldı: Regaip Kandili 2 Ocak, Miraç Kandili 26 Ocak ve Berat Kandili ise 13 Şubat tarihinde idrak edildi. Mevlid Kandili, yılın dördüncü ve son kandili olarak İslam takviminde yerini aldı.