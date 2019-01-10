Yurt genelinde soğuk hava ve yoğun kar yağı nedeniyle 10 Ocak 2019 Perşembe günü eğitime ara verilen iller açıklandı

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, aşırı buzlanma ve yoğun kar yağışının neden olduğu olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ile Adaklı, Karlıova, Kiğı, Solhan, Yayladere ve Yedisu ilçelerindeki tüm okullarda 10 Ocak Perşembe eğitime ara verildiği belirtildi.



Genç ilçesinde de taşımalı eğitim kapsamındaki okulların 10 Ocak Perşembe tatil edildiği ifade edilen açıklamada, kamuda görev yapan engelli ve hamile çalışanların da idari izinli sayılacağı aktarıldı.



Van

Van'ın Çatak ve Çaldıran ile Bitlis'in Tatvan ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 10 Ocak Perşembe ara verildiği bildirildi.

Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve meteorolojinin verileri göz önünde bulundurularak ilk ve orta dereceli okulların, Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 10 Ocak Perşembe tatil edildiğini belirtti.

Çaldıran Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve sonrasında oluşacak buzlanma nedeniyle öğrenci ve öğretmenlerin mağdur olmamaları için ilçedeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 10 Ocak Perşembe günü ara verildiği duyuruldu.



Bitlis

Mutki Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde yarın eğitime ara verildiği bildirildi.



Hizan

Hizan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı köylerde yarın eğitime ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılmalarına karar verildiği kaydedildi.



Tatvan

Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde ilk ve orta dereceli okullarda 10 Ocak Perşembe eğitim yapılmayacağı belirtildi.

Açıklamada, bu süre zarfında ilçede görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı aktarıldı.



Kars

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşullarının il genelinde etkili olması nedeniyle tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarın eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Öte yandan kentte 3 gündür etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle hem hava hem de kara ulaşımında aksamalar yaşanıyor.

Kar yağışı nedeniyle 111 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.



Niğde

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun buzlanma ve don nedeniyle il genelinde 10 Ocak Perşembe günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.



Ordu

Ordu Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde etkili olan yağış ve devamında oluşan buzlanma nedeniyle Gölköy, Aybastı, Korgan, Gürgentepe, Kabataş, Çatalpınar, Çaybaşı, Akkuş, Ulubey, Kumru, Mesudiye ve İkizce ilçesindeki okullarda eğitime 10 Ocak Perşembe ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, Ünye ilçesine bağlı Yeşilkent, Yenikent, Fatih Meydan,Tekkiraz, Pelitliyatak, Erenyurt ve İnkur Mahallesi ile Fatsa ilçesinin Aslancami, Geyikçeli, Hatipli, Ilıca, Demirci ve İslamdağ Mahallesi'nde de yarın eğitime ara verileceği ifade edildi.

Ayrıca, Perşembe ilçe merkezindeki okullar hariç, mahallelerdeki okullarda da eğitim yapılmayacağı kaydedildi.





Aksaray

Aksaray'da devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle il genelinde okullar yarın tatil edildi.

Aksaray Valisi Ali Mantı, yaptığı yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Ocak Perşembe il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiğini belirtti.

Vali Mantı, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağını ifade etti.





Mardin, Elazığ ve Siirt

Mardin'in Midyat, Siirt'in Eruh ve Pervari ilçelerindeki tüm okullar ile Elazığ'ın Palu ve Karakoçan ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki 37 köy okulunda eğitime bir gün ara verildi.

Midyat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, aşırı don ve buzlanma nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı kırsal mahallelerdeki bütün okullarda 10 Ocak Perşembe eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamuda görev yapan engelli ve hamile çalışanların da yarın idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada da Palu ve Karakoçan ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolları ulaşıma kapanan taşımalı eğitim kapsamındaki bazı okullarda eğitime aynı gün ara verildiği belirtildi.

Bu kapsamnda, Palu'da 20 ve Karakoçan'da 17 köy okulunun da tatil edildiği ifade edildi.

Siirt'te ise Pervari Kaymakamlığı ve Eruh İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle her iki ilçe genelindeki tüm okulların yarın tatil edildiği bildirildi.



Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın 5 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Alınan bilgiye göre, Elbistan, Afşin, Andırın, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde yarın tüm okullar, tipi, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle tatil edildi.