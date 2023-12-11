Bugün Nerede Deprem Oldu? Bu Depremler Hissedildi Mi? AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin 11 Aralık 2023'te Kaydettiği Depremler...

Türkiye'de hemen her saniye deprem olabilmektedir. Bu nedenle insanlar nerede deprem olduğunu öğrenmek istemektedirler. Kandilli Rasathanesi ve AFAD depremleri kaydeden iki kurum olarak en güvenilir olan kaynaklardır. Kandilli Rasathanesi ve AFAD her zaman depremleri anlık olarak kaydeder. Peki 11 Aralık 2023 Pazartesi günü nerede deprem oldu?

AFAD'IN KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER

11-12-2023 08:39:25 38.0758 38.4108 6.9 ML 1.1 Çelikhan (Adıyaman) 612460

11-12-2023 08:25:32 38.2447 38.0997 7 ML 2.0 Yeşilyurt (Malatya) 612459

11-12-2023 08:12:36 38.1583 38.5836 7 ML 1.0 Battalgazi (Malatya) 612458

11-12-2023 07:37:17 38.0844 37.7389 7.96 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya) 612457

11-12-2023 07:34:19 37.8481 35.955 7 ML 1.4 Feke (Adana) 612456

11-12-2023 07:15:03 38.8019 27.9047 11.85 ML 2.6 Akhisar (Manisa) 612446

11-12-2023 06:06:22 39.1581 28.1117 7 ML 2.7 Sındırgı (Balıkesir) 612449

11-12-2023 05:55:52 40.4136 28.8106 7.02 ML 1.2 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.87 km] Mudanya (Bursa) 612450

11-12-2023 05:50:42 37.5119 36.3086 7 ML 1.5 Andırın (Kahramanmaraş) 612451

11-12-2023 05:12:05 38.8386 37.4369 7 ML 1.5 Gürün (Sivas) 612448

11-12-2023 05:10:16 38.24 38.2253 7 ML 1.9 Yeşilyurt (Malatya) 612447

11-12-2023 04:32:33 38.3861 42.8681 5.35 ML 2.4 Gevaş (Van) 612445

11-12-2023 04:20:08 38.0561 36.6069 7.01 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş) 612455

11-12-2023 03:04:30 37.8447 35.9792 7.18 ML 2.6 Feke (Adana) 612444

11-12-2023 02:43:07 38.0506 37.745 7.01 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya) 612454

11-12-2023 02:38:18 39.0172 42.2872 7.01 ML 1.3 Haçlı Gölü - [02.60 km] Bulanık (Muş) 612453

11-12-2023 02:36:54 39.0272 42.255 7.02 ML 1.8 Bulanık (Muş) 612452

11-12-2023 02:30:05 39.0236 42.2508 6.98 ML 2.1 Bulanık (Muş) 612442

11-12-2023 02:27:45 37.8714 26.8922 6.79 ML 1.5 Ege Denizi - [22.37 km] Seferihisar (İzmir) 612440

11-12-2023 02:19:51 39.02 42.355 7 ML 1.9 Bulanık (Muş) 612443

KANDİLLİ RASATHANESİ2NİN KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER

2023.12.11 09:12:59 38.3052 38.2643 3.9 -.- 2.4 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.12.11 08:46:26 38.1285 38.6882 10.1 -.- 1.7 -.- UCYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.12.11 08:25:32 38.3125 38.1415 8.2 -.- 1.9 -.- DURULDU-(MALATYA) İlksel

2023.12.11 07:15:04 38.8047 27.9138 6.9 -.- 2.8 -.- AKCESME-AKHISAR (MANISA) İlksel

2023.12.11 06:06:23 39.1670 28.1202 14.9 -.- 2.9 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2023.12.11 05:55:53 40.4337 28.8827 5.1 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.12.11 05:12:05 38.7430 37.5293 5.0 -.- 1.4 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.12.11 05:10:16 38.2655 38.2345 1.3 -.- 1.9 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.12.11 04:32:33 38.3580 42.8083 5.0 -.- 2.4 -.- KUSLUK-GEVAS (VAN) İlksel

2023.12.11 04:20:09 38.0692 36.5708 10.3 -.- 1.3 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.11 03:04:30 37.8793 35.9480 5.0 -.- 2.6 -.- CURUKLER-FEKE (ADANA) İlksel

2023.12.11 02:36:55 39.0293 42.2282 8.2 -.- 1.9 -.- ORENKENT-BULANIK (MUS) İlksel

2023.12.11 02:30:05 39.0160 42.2453 6.1 -.- 2.3 -.- ORENKENT-BULANIK (MUS) İlksel

2023.12.11 02:19:51 39.0298 42.2425 21.1 -.- 1.4 -.- ORENKENT-BULANIK (MUS) İlksel

2023.12.11 02:12:52 40.4790 27.5448 4.2 -.- 2.1 -.- HARMANLI-ERDEK (BALIKESIR) İlksel

2023.12.11 01:42:20 37.0488 29.0347 8.0 -.- 2.2 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2023.12.11 01:41:22 37.7500 26.9713 5.3 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.12.11 00:39:00 36.8650 29.0168 5.0 -.- 2.7 -.- KAVACIK-DALAMAN (MUGLA) İlksel

2023.12.11 00:09:36 40.8233 27.8438 8.2 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2023.12.11 00:09:11 38.2348 38.7838 11.7 -.- 1.7 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel