Bugün Nerede Deprem Oldu? Kandilli ve AFAD'a Göre Yaşanan Tüm Depremler... 20 Kasım'da Son Depremler Listesi...

Türkiye'de gerçekleşen son depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi kaydetmektedir. Bugün olan depremlerin tamamını aynı şekilde kaydeden bu iki kurum aynı zamanda deprem konusunda en güvenilir olan yerlerdir. Peki bugün yani 20 Kasım Pazartesi günü nerede deprem oldu?

AFAD'IN KAYDETTİĞİ DEPREMLER

20-11-2023 08:02:02 37.338 37.076 7 ML 1.6 Pazarcık (Kahramanmaraş) 610027

20-11-2023 08:00:35 39.876 39.738 7.04 ML 1.9 Çayırlı (Erzincan) 610026

20-11-2023 07:15:57 40.195 31.811 6.93 ML 1.9 Beypazarı (Ankara) 610014

20-11-2023 07:01:16 38.119 37.838 9.85 ML 2.3 Doğanşehir (Malatya) 610010

20-11-2023 06:48:17 37.929 27.435 11.91 ML 1.7 Selçuk (İzmir) 610009

20-11-2023 06:44:22 39.379 28.275 7 ML 2.8 Bigadiç (Balıkesir) 610008

20-11-2023 06:39:15 38.127 37.817 7.2 ML 2.4 Doğanşehir (Malatya) 610007

20-11-2023 06:23:43 36.355 36.211 6.96 ML 2.4 Antakya (Hatay) 610013

20-11-2023 06:21:51 37.901 28.775 7 ML 1.3 Sarayköy (Denizli) 610012

20-11-2023 06:20:50 37.916 28.788 10.38 ML 1.9 Sarayköy (Denizli) 610011

20-11-2023 06:11:06 37.341 36.967 7.91 ML 1.5 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 610016

20-11-2023 06:06:44 38.113 32.612 7 ML 1.7 Selçuklu (Konya) 610015

20-11-2023 05:39:38 37.916 28.769 3.07 ML 1.2 Sarayköy (Denizli) 610018

20-11-2023 05:38:25 37.921 28.761 7.47 ML 1.6 Sarayköy (Denizli) 610017

20-11-2023 05:31:44 38.218 38.589 7.07 ML 1.5 Battalgazi (Malatya) 610019

20-11-2023 05:17:58 37.856 27.571 7.01 ML 1.5 Germencik (Aydın) 610020

20-11-2023 04:44:20 36.363 36.135 7.89 ML 1.7 Antakya (Hatay) 610021

20-11-2023 04:07:30 39.137 29.025 12.49 ML 1.5 Simav (Kütahya) 610022

20-11-2023 04:03:32 39.134 28.984 12.79 ML 1.2 Simav (Kütahya) 610023

20-11-2023 04:01:56 39.132 29.024 10.34 ML 1.3 Simav (Kütahya) 610024

KANDİLLİ RASATHANESİNİN KAYDETTİĞİ DEPREMLER

2023.11.20 08:17:43 38.0865 36.6295 10.2 -.- 2.5 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.20 08:02:01 37.3317 37.0433 7.6 -.- 1.5 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.20 08:00:36 39.8285 39.6872 11.7 -.- 2.0 -.- TURNACAYIRI-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel

2023.11.20 07:29:19 34.7515 25.1443 19.2 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2023.11.20 07:15:56 40.1860 31.8548 12.6 -.- 2.1 -.- BAGOZU-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2023.11.20 07:01:17 38.1407 37.8603 3.0 -.- 2.2 -.- YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.11.20 06:48:17 37.9568 27.4553 10.5 -.- 1.8 -.- SIRINCE-SELCUK (IZMIR) İlksel

2023.11.20 06:44:22 39.3800 28.2378 5.5 -.- 2.9 -.- DURASILAR-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel

2023.11.20 06:39:15 38.1247 37.7645 5.0 -.- 2.4 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.11.20 06:23:43 36.3187 36.1872 5.5 -.- 2.2 -.- ANAYAZI-(HATAY) İlksel

2023.11.20 06:21:50 37.8665 28.7462 14.0 -.- 1.6 -.- TIRKAZ-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel

2023.11.20 06:20:50 37.9200 28.7807 8.5 -.- 2.0 -.- TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel

2023.11.20 06:06:44 38.1117 32.5907 11.9 -.- 1.5 -.- CANDIR-SELCUKLU (KONYA) İlksel

2023.11.20 06:00:31 34.4763 24.0940 3.6 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2023.11.20 05:39:38 37.9058 28.7183 1.6 -.- 1.3 -.- BUCAKKOY-KUYUCAK (AYDIN) İlksel

2023.11.20 05:38:25 37.9080 28.7358 5.5 -.- 1.7 -.- TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel

2023.11.20 05:17:59 37.8763 27.5340 5.2 -.- 1.6 -.- KIZILCAPINAR-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2023.11.20 05:12:41 37.8380 27.5845 16.8 -.- 1.2 -.- KARAAGACLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2023.11.20 05:05:00 36.6318 25.5977 2.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2023.11.20 05:00:58 38.1735 36.9105 9.4 -.- 1.2 -.- HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.20 04:44:20 36.3218 36.2152 6.2 -.- 1.8 -.- ZULUFLUHAN-(HATAY) İlksel

2023.11.20 04:07:30 39.1642 28.9898 6.2 -.- 1.6 -.- NASA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2023.11.20 04:03:33 39.1707 28.9988 12.1 -.- 1.3 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2023.11.20 04:02:37 39.1322 29.0090 13.3 -.- 0.9 -.- HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2023.11.20 04:01:56 39.1517 28.9853 10.8 -.- 1.5 -.- NASA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2023.11.20 04:00:14 39.0718 28.9790 11.4 -.- 1.3 -.- SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2023.11.20 03:55:04 37.9423 36.6663 4.6 -.- 3.6 3.4 CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.20 03:53:35 39.1732 28.9502 13.6 -.- 1.2 -.- NASA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2023.11.20 03:51:32 39.1438 28.9942 5.6 -.- 1.6 -.- HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2023.11.20 03:49:33 36.4398 28.9633 20.8 -.- 1.8 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel

2023.11.20 03:44:55 38.1053 36.9473 3.9 -.- 1.5 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.20 03:42:51 34.6970 25.3453 16.2 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2023.11.20 03:23:57 38.2260 26.2205 5.3 -.- 1.8 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel

2023.11.20 02:58:14 37.2295 36.7017 9.4 -.- 1.6 -.- DEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.20 02:54:33 38.0262 37.4078 7.2 -.- 1.8 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.20 02:54:13 39.3830 28.3115 17.8 -.- 1.2 -.- OKCULAR-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel

2023.11.20 02:50:50 37.9732 37.5183 5.3 -.- 1.3 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.20 02:49:31 39.6107 27.8810 5.3 -.- 1.5 -.- CAYIRHISAR-(BALIKESIR) İlksel

2023.11.20 02:21:31 34.5563 26.1150 84.3 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2023.11.20 02:10:04 40.5737 28.2122 9.7 -.- 2.2 -.- ERDEK ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.11.20 01:15:16 37.9812 36.3547 3.4 -.- 1.7 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.20 00:52:41 40.7667 31.6263 14.8 -.- 1.6 -.- COMLEKCILER-(BOLU) İlksel

2023.11.20 00:25:32 38.1083 36.5632 7.4 -.- 1.4 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel