Bugün okullar tatil mi? İstanbul, İzmir, Ankara'da okullar tatil mi?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ve valiliklerden gelen son açıklamalar doğrultusunda merak edilen tüm detaylar netleşti.

TÜRKİYE GENELİNDE VE BÜYÜKŞEHİRLERDE OKULLAR AÇIK MI?

İstanbul, Ankara ve İzmir: 23 Eylül 2026 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir dahil olmak üzere Türkiye genelinde okulları kapsayan genel bir tatil kararı bulunmuyor.

2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi planlandığı şekilde devam etmekte olup, ülke genelindeki tüm ilk orta ve lise dereceli okullarda eğitim aralıksız sürdürülmektedir.

MANİSA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında yaşanan silahlı saldırı sonrasında atılan adımlar:

Olayın hemen ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilgili okulda eğitim öğretime 22 Eylül 2026 Salı günü bir gün süreyle ara verilmişti.

Yaşanan bu olayla ilgili adli ve idari soruşturma çok yönlü olarak sürdürülürken, öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik psikososyal destek çalışmaları başlatıldı.

23 Eylül Çarşamba günü için Manisa genelinde veya Turgutlu ilçesindeki diğer okulları kapsayan yeni bir tatil kararı duyurulmadı.

Not: İl veya ilçe bazında olası istisnai durumlarda resmi tatil kararları yalnızca ilgili valilikler ve kaymakamlıklar tarafından duyurulmaktadır. Resmi makamlar dışında yapılan asılsız paylaşımlara itibar edilmemelidir.