Bugün yola çıkacaklar dikkat! İstanbul, Ankara ve Gaziantep dahil il il kapalı yollar ve bakım çalışmaları listesi

Yeni rapora göre, Türkiye'nin en kritik otoyollarında, köprülerinde, stratejik kavşaklarında ve tünel hatlarında çok geniş çaplı üstyapı, yapım ve asfaltlama çalışmaları yürütülüyor. Yetkililer, can ve mal güvenliğinin korunması adına çalışmaların sürdürüldüğü kesimlerde kesinlikle hız sınırlarına uyulması, yavaş gidilmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine azami dikkat gösterilmesi yönünde acil çağrıda bulundu.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE BAKIM ALARMI: 1 TEMMUZ'A KADAR SÜRECEK

Milyonlarca sürücünün kullandığı küresel ulaşım ağı Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale Kesimi Otoyolu bünyesindeki 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çok kritik bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı. Köprü genelinde güvenli sürüşü artırmak amacıyla yürütülen bu teknik çalışmalar, yolun 179 ile 188. kilometreleri arasında yoğunlaşıyor. KGM yetkilileri, köprüdeki bu özel onarım mesaisinin 1 Temmuz tarihine kadar kesintisiz devam etmesinin planlandığını duyurarak sürücüleri şerit daralmalarına karşı uyardı.

ANKARA TURKUAZ KAVŞAĞI BAĞLANTI KOLU TRAFİĞE TAMAMEN KAPATILDI

Başkent ulaşımının can damarlarından biri olan Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometreleri arasında yer alan Turkuaz Köprülü Kavşağı'nda devasa bir yapım çalışması yürütülüyor. Bu çalışmalar dolayısıyla Turkuaz, Yapracık ve Atayurt mahallelerinin Ankara istikametine katılımını sağlayan ana bağlantı kolu emniyet şeritleriyle trafiğe tamamen kapatıldı. Bölgedeki ulaşım, sürücülerin mağdur olmaması adına kurulan geçici servis yolu üzerinden kontrollü ve yavaş bir şekilde sürdürülüyor.

YURT GENELİNDE TRAFİK AKIŞI DEĞİŞEN DİĞER KRİTİK YOLLAR

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün resmi siber ve saha veri tabanından alınan verilere göre, yapım ve asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle trafik düzeni değiştirilen diğer şehirlerarası yollar alt alta şu şekilde sıralandı:

AYDIN - DENİZLİ OTOYOLU: Otoyolun 5. kilometresinde, Denizli'den Aydın istikametine gidiş yönünde yoğun bir üstyapı çalışması yapılıyor. Bu nedenle ulaşım sağ şeritten son derece kontrollü olarak tek kulvarda sağlanıyor.

ISPARTA - BEYŞEHİR YOLU: Yolun 29-36. kilometreleri arasındaki genişletme ve yapım çalışmaları sebebiyle ana hat kapatıldı; ulaşım geçici olarak oluşturulan servis yolundan sürdürülüyor.

NURDAĞI - GAZİANTEP YOLU: Yolun 33-37. kilometrelerindeki üstyapı ve asfaltlama çalışmaları nedeniyle trafik akışı bölünerek diğer şeritten kontrollü ve çift yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

NEVŞEHİR - KAYSERİ YOLU: Yolun 59-62. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun sadece bir bölümünden iki yönlü olarak izin veriliyor.

VAN - HAKKARİ YOLU: Yolun 71-79. kilometrelerinde dağlık arazide yürütülen tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım saniyelerce bekletilmeli ve kontrollü olarak sürdürülüyor.

YOZGAT - ZİLE - TURHAL YOLU: Yolun 9-14. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler iş makineleri eşliğinde kontrollü geçiş yapıyor.

MALATYA - GÖLBAŞI YOLU: Yolun 73-82. kilometreleri arasındaki sarsıntı onarım ve asfalt yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü veriliyor.

ÇANAKKALE - ÇAN YOLU: Yolun 25-29. kilometrelerindeki yol yapım faaliyetleri sebebiyle hız sınırları düşürülerek kontrollü geçiş rejimi uygulanıyor.

Seyahate çıkacak tüm sürücülerin yola çıkmadan önce KGM'nin canlı yol haritalarını kontrol etmeleri ve alternatif güzergahları değerlendirmeleri önemle rica edildi.