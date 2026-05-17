Bugün yola çıkacaklar dikkat! KGM il il trafiğe kapatılan yolları açıkladı (17 Mayıs 2026)

Hafta sonu dönüş yolculuğuna çıkacak sürücülerin can ve mal güvenliği için çalışma yapılan kesimlerde yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine kesinlikle uymaları gerekiyor.

İşte seyahat planı yapacak sürücülerin dikkat etmesi gereken kritik güzergahlar ve yollardaki son durum:

🌉 OTOYOLLAR VE KÖPRÜLERDEKİ ÇALIŞMALAR

1915 Çanakkale Köprüsü: Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında, köprünün belirli kesimlerinde bakım ve onarım çalışmaları yürütülüyor. Sürücülerin şerit daralmalarına dikkat etmesi gerekiyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu: Kırkağaç-Akhisar kavşakları arasındaki bakım-onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarımı yapıldı. Ulaşım, diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak paylaşımlı sağlanıyor.

🛣️ MARMARA, EGE VE AKDENİZ BÖLGELERİ

Antalya-Isparta Yolu: Yolun ilk 0-3. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin hız limitlerine ve uyarı levhalarına uyması önem arz ediyor.

Beyşehir-Derebucak Yolu: Güzergahın 3 ile 61. kilometreleri arasında geniş bir alanda yapım çalışmaları devam ediyor.

Silifke-Mersin Yolu: Yolun 21-22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi kapsamında hummalı bir çalışma yürütülüyor. Bu bölgede ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.

🏙️ İÇ ANADOLU VE KARADENİZ BÖLGELERİ

Polatlı-Ankara Yolu: Yolun 44-46. kilometrelerinde yer alan Turkuaz Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle; Turkuaz, Yapracık ve Atayurt mahallelerinin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu tamamen trafiğe kapatıldı. Ulaşım bu bölgede servis yolundan kontrollü sağlanıyor.

Kırıkkale-Kırşehir Yolu: Yolun 69-72. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ana yol kapatılarak ulaşım geçici servis yoluna aktarıldı.

Tokat-Sivas Yolu: Yolun 19-22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe tamamen kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, Tokat istikametinden gidiş-dönüş olarak iki yönlü veriliyor.

🏔️ DOĞU ANADOLU VE DOĞU KARADENİZ

Malatya-Gölbaşı Yolu: Güzergahın 73-82. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü şeritler üzerinden sağlanıyor.

Artvin-Erzurum Yolu: Yolun 0-37. kilometreleri arasında yer alan 20 tünelde elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Çalışmalar nedeniyle saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştirilecek.