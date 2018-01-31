İstanbul Tıp Fakültesi Atatürkçü Düşünce Kulübü öğrencileri, Afrin’de savaşan Kahraman Mehmetçiğe destek mektubu yazdı.

Türkiye’nin Afrin’de başlattığı “Zeytin Dalı Harekâtı”na yurdumuzun her kesiminden destek yağıyor.İstanbul Tıp Fakültesi Atatürkçü Düşünce Kulübü öğrencileri de, desteklerini göstermek adına Mehmetçiğe mektup yazdı.



HARBİYE-TIBBİYE KARDEŞLİĞİ DEVAM EDİYOR



“Bizler Çapa Tıp Fakültesinin vatansever Tıbbiyelileri olarak, Suriye topraklarında verdiğiniz vatan savaşında muvaffakıyet dileriz. Harbiye-tıbbiye kardeşliği şanlı tarihine dayanarak devam etmektedir.” sözleriyle başlayan mektup, Tıbbiyelilerin, Amerika ve kuklası PKK/PYD’ye karşı yürüttüğü vatan savaşında kahraman Türk Ordusuna minnettarlıklarını ifade etmesiyle devam ediyor.







Bu vatanın, bu milletin, bu bayrağın evlatları ve hekimleri olan Tıbbiyeliler, Tıbbiyeli Hikmet ruhu ile şer odaklarına karşı mücadele içinde ve şanlı Türk Askerinin her daim yanındadır!



İŞTE MEKTUBUN TAM METNİ:







“Afrin Kahramanları 2. Orduya, Bizler Çapa Tıp Fakültesinin vatansever Tıbbiyelileri olarak, Suriye topraklarında verdiğiniz vatan savaşında muvaffakıyet dileriz. Harbiye-tıbbiye kardeşliği şanlı tarihine dayanarak devam etmektedir. Halkımızın ve devletimizin milli ruhunu tekrar dirilten sizlere minnettarız. Amerikan conilerine ve onun kuklalarına karşı verdiğiniz vatan savaşında yanınızdayız. Allah yardımcımız olsun…”



