Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'dan Kurban Bayramı Mesajı

Başkan Erol mesajında, özellikle yaşlıların, ihtiyaç sahibi ailelerin ve uzun süredir ziyaret edilemeyen yakınların bayramda unutulmaması gerektiğine dikkat çekerek, “Bazen içten bir ziyaret, samimi bir tebessüm ya da gönülden edilen bir bayram tebriği, en kıymetli hediyeden daha değerlidir.” ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı’nın paylaşma ve dayanışma ruhuna da vurgu yapan Başkan Erol, ihtiyaç sahiplerinin gözetilmesi ve bayram sofralarının bereketinin paylaşılması gerektiğini belirtti.

Buharkent Belediyesi olarak bayram süresince vatandaşların huzurlu ve sorunsuz bir bayram geçirmesi adına tüm ekiplerin görev başında olacağını ifade eden Başkan Erol, belediye ekiplerinin bayram boyunca sahada olacağını kaydetti.

Başkan Erol mesajının sonunda ise şu ifadelere yer verdi:

“Başta şehit ailelerimiz ve gazilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı gönülden kutluyor; sağlık, huzur ve bereket dolu nice bayramlar diliyorum. Bayramımız mübarek olsun.”