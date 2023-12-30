Buharkent Belediye Başkanlığı'ndan Yılbaşı Mesajı

Başkan Erol, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bir yılı daha geride bırakmanın ve yeni bir yılın eşiğinde olmanın heyecanını yaşıyoruz. 2023, Buharkent için önemli projelerin hayata geçirildiği, dayanışma ve birlikteliğin güçlendiği bir yıl oldu. Bu süreçte, ilçemizin kalkınması ve sürdürülebilir bir gelecek inşası için yoğun çaba sarf ettik."

Geçtiğimiz yıl içinde tamamlanan altyapı çalışmaları, çevre düzenlemeleri ve kültürel etkinliklerle ilgili bilgi veren Başkan Erol, "Buharkent'i daha yaşanabilir bir kent haline getirmek amacıyla çeşitli projeleri hayata geçirdik. Yıl içinde elde ettiğimiz başarıları, halkımızla paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Şehitlerimize ve Gazze Halkına Dua ve Destek

Başkan Erol, şehitlerimize ve Gazze halkına olan duyarlılığını dile getirerek şunları ekledi: "Bu özel günde, milletçe bir araya gelmenin ve birlikte dua etmenin önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onların aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Aynı zamanda, dünya genelinde yaşanan zorlu süreçlerden biri olan Gazze'deki kardeşlerimize de içtenlikle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, umutlarımız ve yardımlarımız bu zor günlerde onlarla birlikte olacaktır."

Başkan Erol, mesajının sonunda Buharkent halkına teşekkür ederek, "Halkımızın güveni ve desteği, bizim için en değerli motivasyon kaynağıdır. İnancınızla ilçemizi daha aydınlık yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Hep birlikte, daha güçlü bir Buharkent için el birliğiyle çaba göstermeye devam edeceğiz. Yeni yılın tüm Buharkent için hayırlı olmasını dilerim" dedi.