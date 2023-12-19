Buharkent'te Develer Güreşti İzleyenler Coştu

Aydın'ın Buharkent ilçesinde düzenlenen deve güreşi şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu. 30 yılı aşkın süredir yapılan güreşleri yaklaşık 15 bin bin güreşsever izledi.

Son Güncelleme:

Buharkent’te develer güreşti, izleyenler coştu. Aydın'ın Buharkent ilçesinde 30 yılı aşkın süredir belirli aralıklarla düzenlenen deve güreşi şenliği yaklaşık 40 dönümlük arazi üzerine kurulu. Türkiye'nin en büyük ve en modern deve güreşi sahaları arasında yer alıyor.

Buharkent Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen geleneksel deve güreşi şenliklerinde; Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgeleri'nden gelen birbirinden ünlü 150 pehlivan devenin kıran kırana mücadelesi renkli anlara sahne oldu.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Buharkent Deve Güreşi Sahası’nın Türkiye’nin en iyi sahaları arasında yer aldığını vurguladı.

Adana Büyükşehir Belediyesindeki Rüşvet Operasyonunun Ayrıntıları Ortaya Çıktı! Milyon Liralık Bilbordlar KullandırılmışAdana Büyükşehir Belediyesindeki Rüşvet Operasyonunun Ayrıntıları Ortaya Çıktı! Milyon Liralık Bilbordlar KullandırılmışGündem
# Buharkent # aydın # deve güreşi
Çok Okunanlar
BİM'de 19-22 Aralık'tan İtibaren O Ürünler Geliyor... Neler İndirime Girecek?
BİM'de 19-22 Aralık'tan İtibaren O Ürünler Geliyor... Neler İndirime Girecek?
A101'lerde 21 Aralık İndirimleri Başlıyor! Hangi Ürünler İndirimli Olacak?
A101'lerde 21 Aralık İndirimleri Başlıyor! Hangi Ürünler İndirimli Olacak?
Neredeyse %50 Oldu! İSKİ'ye Göre Güncel Baraj Doluluk Oranları...
Neredeyse %50 Oldu! İSKİ'ye Göre Güncel Baraj Doluluk Oranları...
İSKİ İstanbul'da O İlçeleri Uyardı! Saatlerce Su Olmayacak!
İSKİ İstanbul'da O İlçeleri Uyardı! Saatlerce Su Olmayacak!
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne Göre Hangi İllerde Deprem Oldu?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne Göre Hangi İllerde Deprem Oldu?
Öne Çıkanlar AK PARTİ'NİN HÜDA-PAR İLE İŞ BİRLİĞİ ÇELİŞKİSİ | Ulusal Haber AK PARTİ'NİN HÜDA-PAR İLE İŞ BİRLİĞİ ÇELİŞKİSİ | Ulusal Haber Portakal Kabuklarını Sakın Çöpe Atmayın! Portakal Kabuklarını Sakın Çöpe Atmayın!