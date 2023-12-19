Buharkent'te Develer Güreşti İzleyenler Coştu
Aydın'ın Buharkent ilçesinde düzenlenen deve güreşi şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu. 30 yılı aşkın süredir yapılan güreşleri yaklaşık 15 bin bin güreşsever izledi.
Buharkent’te develer güreşti, izleyenler coştu. Aydın'ın Buharkent ilçesinde 30 yılı aşkın süredir belirli aralıklarla düzenlenen deve güreşi şenliği yaklaşık 40 dönümlük arazi üzerine kurulu. Türkiye'nin en büyük ve en modern deve güreşi sahaları arasında yer alıyor.
Buharkent Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen geleneksel deve güreşi şenliklerinde; Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgeleri'nden gelen birbirinden ünlü 150 pehlivan devenin kıran kırana mücadelesi renkli anlara sahne oldu.
Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Buharkent Deve Güreşi Sahası’nın Türkiye’nin en iyi sahaları arasında yer aldığını vurguladı.
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