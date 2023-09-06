Bulgaristan’a geçmeye çalışırken yakalandılar!

Edirne İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen Göçmen Kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde Bulgaristan’a geçmeye çalışan 89 düzensiz göçmen yakalanırken, yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bulgaristan’a geçmeye çalışırken yakalandılar!
Bulgaristan’a geçmeye çalışırken yakalandılar!
Editör: Süleyman Daban
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Edirne İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen Göçmen Kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde Bulgaristan’a geçmeye çalışan 89 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen göçmen kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde Bulgaristan’a yasadışı yollardan geçmeye çalışan 55 Suriye ve 34 Irak uyruklu toplam 89 düzensiz göçmen yakalandı.
Yurda yasadışı yollardan giriş yapan göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Edirne’de tarlanın içine saklanmış halde bulundu!Edirne’de tarlanın içine saklanmış halde bulundu!Yurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Yurt # Asayiş # düzensiz göçmen # İl Göç İdaresi Müdürlüğü
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