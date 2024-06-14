Bulgaristan’da oluşan -69 derecelik bulut Türkiye’ye geliyor! O şehirleri etkileyecek

Türkiye, cuma sabahı güne sıcak bir hava ile başlasa da, öyle devam etmeyecek. Bulgaristan'da oluşan -69 derecelik soğuk hava kütlesinin Romanya'yı etkilemesinin ardından, şimdi de Türkiye'nin bu durumdan etkilenebileceği uyarısı yapıldı.