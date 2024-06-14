Bulgaristan’da oluşan -69 derecelik bulut Türkiye’ye geliyor! O şehirleri etkileyecek
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre öğleden sonra sert hava koşullarının ülke genelinde etkili olması bekleniyor. Bulgaristan'da oluşan -69 derecelik soğuk hava kütlesinin Romanya'yı etkilemesinin ardından, şimdi de Türkiye'nin bu durumdan etkilenebileceği uyarısı yapıldı.
Türkiye, cuma sabahı güne sıcak bir hava ile başlasa da, öyle devam etmeyecek. Bulgaristan'da oluşan -69 derecelik soğuk hava kütlesinin Romanya'yı etkilemesinin ardından, şimdi de Türkiye'nin bu durumdan etkilenebileceği uyarısı yapıldı.
Meteorolojik kaynaklar, hava akımlarının özellikle Trakya ve Marmara bölgelerinde risk oluşturabileceğini belirtiyor.
Hava Forum tarafından Romanya'da yaşanan olumsuzluklarla ilgili yapılan açıklamada, Afrika ve Balkanlar arasındaki hava çatışmalarının Romanya'da ciddi hasarlara yol açtığı bildirildi.
Bu durumun sınır bölgeleri ve Trakya için risk oluşturduğu, hatta olası bir senaryoda İstanbul'u da etkileyebileceği vurgulandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde şiddetli yağışlar, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ani kuvvetli rüzgarlar gibi olumsuz hava olaylarına karşı uyarıda bulundu.