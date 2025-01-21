Bunlara sahipseniz özel halk otobüsüne binemeyeceksiniz!

Başkentte özel halk otobüsleri sorunu çözülemedi. Abonman, indirimli ve ücretsiz kart sahipleri 1 Şubattan itibaren özel halk otobüslerine binemeyecek.



Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifler Birliği Başkanı Kurtuluş Kara Ulusal Kanal'a konuştu, zarar ettiklerini anlattı

- 6 bin lira gibi bir gelir desteği veriliyordu, günlüğe 2 yüz lira düşüyor, çok düşük bir rakam, 31 Aralık 2024 tarihinde kesildi. Özellikle yoğun saatlerde ücretsiz yolcular binince ücretli yolcu alamıyoruz, zarar büyüyor.

Mazot alacak durumda olmadıklarını söyleyen Kara, her şeyi göze aldıklarını vurguladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise "resmi hesapları tarafından yapılmamış olan hiçbir duyuruya itibar etmemenizi rica ederiz." denildi.

Birlik Başkanı Kara, otobüs esnafının çözüme dair taleplerini belirtti