“Bunu kim yiyecekti?” dedirten görüntü Manisa’dan çıktı

Manisa’da yapılan gıda denetimleri, halk sağlığını tehdit eden ciddi bir tabloyu ortaya çıkardı. Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde, onaysız faaliyet yürüttüğü belirlenen bir işletmede bozulmuş kokoreç ele geçirildi.

Yapılan incelemelerde, ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon lira olduğu tespit edildi. Bozulmuş olduğu belirlenen kokoreçler, ekipler tarafından imha edildi.

Konuya ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Manisa’daki denetimlerde onaysız faaliyet yürüten işletmenin tespit edildiği ve bozulmuş ürünlere el konulduğu bildirildi. Paylaşımda, ilgili işletme hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ve gerekli idari yaptırımların uygulandığı da belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, “Vatandaşlarımızın sağlığını riske atacak hiçbir uygunsuzluğa asla geçit vermiyor, denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadelerine yer verildi.