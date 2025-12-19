“Bunu kim yiyecekti?” dedirten görüntü Manisa’dan çıktı

Manisa’da Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin gıda denetimlerinde, onaysız faaliyet yürüttüğü belirlenen bir işletmede piyasa değeri milyonlarla ifade edilen bozulmuş kokoreç ele geçirildi. Ürünler imha edilirken işletme hakkında işlem başlatıldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
“Bunu kim yiyecekti?” dedirten görüntü Manisa’dan çıktı
Yayınlanma: Güncellenme:

Manisa’da yapılan gıda denetimleri, halk sağlığını tehdit eden ciddi bir tabloyu ortaya çıkardı. Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde, onaysız faaliyet yürüttüğü belirlenen bir işletmede bozulmuş kokoreç ele geçirildi.

Yapılan incelemelerde, ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon lira olduğu tespit edildi. Bozulmuş olduğu belirlenen kokoreçler, ekipler tarafından imha edildi.

“Bunu kim yiyecekti?” dedirten görüntü Manisa’dan çıktı - Resim : 1

Konuya ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Manisa’daki denetimlerde onaysız faaliyet yürüten işletmenin tespit edildiği ve bozulmuş ürünlere el konulduğu bildirildi. Paylaşımda, ilgili işletme hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ve gerekli idari yaptırımların uygulandığı da belirtildi.

“Bunu kim yiyecekti?” dedirten görüntü Manisa’dan çıktı - Resim : 2

Bakanlık açıklamasında, “Vatandaşlarımızın sağlığını riske atacak hiçbir uygunsuzluğa asla geçit vermiyor, denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadelerine yer verildi.

İstanbul’da yarın bu ilçelerde hayat duracak: Saatler tek tek açıklandıİstanbul’da yarın bu ilçelerde hayat duracak: Saatler tek tek açıklandıYurt
İslam Memiş’ten altın yatırımcısına Ocak uyarısı: Sürprize hazır olunİslam Memiş’ten altın yatırımcısına Ocak uyarısı: Sürprize hazır olunEkonomi
Kahramanmaraş’ta 4,2 büyüklüğünde deprem: Naci Görür’den ilk açıklamaKahramanmaraş’ta 4,2 büyüklüğünde deprem: Naci Görür’den ilk açıklamaGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

Manisa kokoreç
Günün Manşetleri
Youtube'da son 3 ayın en çok izlenen kanalları açıklandı
“Bunu kim yiyecekti?” dedirten görüntü..
Sadettin Saran ifadeye çağrıldı
Naci Görür’den ilk açıklama geldi...
İzmit'te kırsal alana İHA düştü
Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye dev kaynak
AK Parti'nin Terörsüz Türkiye raporu Meclis'e sunuldu!
32 şehirde eş zamanlı ‘DEAŞ’ baskını!
Oyuncu Ezgi Eyüboğlu dahil 8 kişi gözaltına alındı
FETÖ elebaşının yeğeni Yasir Gülen yakalandı
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar faiz veriyor? Hangi banka ne kadar faiz veriyor?
Altın piyasasında rüzgar tersine mi dönüyor? Altın piyasasında rüzgar tersine mi dönüyor?
Dünyanın en güzel şehirleri belli oldu, Türkiye’den o il de listede! Dünyanın en güzel şehirleri belli oldu, Türkiye’den o il de listede!
Araç sahiplerinin gözü tabelada Araç sahiplerinin gözü tabelada
Hava sıcaklıkları yükseliyor mu? Hava sıcaklıkları yükseliyor mu?