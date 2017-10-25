Burak Özçivit film setinde sakatlandı. Burak Özçivit apar topar hastaneye kaldırıldı. İşte son durumu...

Kerem Bürsin ve Burak Özçivit, yapımcılığını Taff ve Brk's Yapım'ın üstlendiği, iki askerin mücadelesini anlatan "Can Feda" filmi için geçen günlerde Eskişehir'e gitmişti.



Çekimler sürerken Burak Özçivit'ten kötü haber geldi.



Duymayan Kalmasın'ın haberine göre; Burak Özçivit film setinde sakatlandı. Burak Özçivit apar topar hastaneye kaldırıldı.



Oyuncunun ayak bileğindeki bağların koptuğu öğrenildi.



ulusal.com.tr